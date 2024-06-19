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ЕАЭС уравняет допустимые массы, нагрузку и габариты для грузового автотранспорта
19.06.2024

ЕАЭС уравняет допустимые массы, нагрузку и габариты для грузового автотранспорта

    • Страны Евразийского экономического союза завершили внутригосударственные процедуры согласования по проекту Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств ЕАЭС, включенным в евразийские транспортные коридоры, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

    Несоответствие требований к весовым и габаритным параметрам транспортных средств в разных странах Союза входит в перечень ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Ожидается, что принятие Соглашения позволит устранить это препятствие. В проекте документа зафиксированы договоренности сторон о принятии мер для того, чтобы автомобильные дороги, включенные в евразийские транспортные коридоры, в полной мере отвечали требованиям для пропуска по ним транспорта с допустимыми массами, осевыми нагрузками и габаритами, которые устанавливает Соглашение.

    Автомобильные грузоперевозки являются важным элементом в обеспечении торговых потоков и эффективных цепей поставок. Так, более половины общего объема перевозок грузов в странах ЕАЭС приходится на автомобильный транспорт.

    Соглашение относится к категории международных договоров. Для начала его действия необходимо подписать документ на уровне правительств стран евразийской «пятерки». Процедура подписания вице-премьерами государств Союза – членами Совета ЕЭК – запланирована на третий квартал этого года.

    Фото: ЕЭК

     


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