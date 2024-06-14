Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
VII Конференция «Речные перевозки России 2024»
14.06.2024

II конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2024»

    • II конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2024» – деловое мероприятие, которое затрагивает наиболее важные вопросы портовой деятельности от технических до коммерческих составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

    Дата и место проведения: 24 октября, Санкт-Петербург, Петроконгресс

    Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

    Официальное издание: газета «Транспорт России»

    Юридический партнер: Юридическая фирма «Ремеди»

    В настоящий момент перед морскими и речными портами стоит множество внутренних и внешних задач. Несмотря на санкции, перевалка в портах России растет. Изменение маршрутов грузопотоков, а подчас и номенклатуры грузов на разных направлениях, требуют от портовой деятельности технической гибкости и соответствующие изменения инфраструктуры.

    Отрасль не стала исключением и в вопросах импортозамещения: многолетняя работа с иностранной техникой и подрядчиками в дноуглубительном секторе, на погрузочно-разгрузочных площадках, в цифровых технологиях поставила порты в сложное положение в начальный период экономической блокады – многие компании ушли из Российской Федерации. Однако сейчас использование европейского технологического импорта постепенно сходит на нет, и на первый план выходят отечественные проекты и компании.

    За последнее время многие портовики приобрели уникальный опыт, которым могут поделиться с коллегами на конференции. Кроме того, портам, как транспортным мультимодальным узлам, остро необходим диалог со смежными отраслевыми организациями и инвесторами.

    Целевая аудитория: порты и терминалы, железные дороги, производители портового оборудования, судостроительные заводы, разработчики ПО, государственные организации, проектные организации, транспортно-логистические компании, инвестиционные и лизинговые компании, банки и др. смежные с портовой и стивидорной деятельностью специализации.

    Среди основных вопросов:

    • Портовые мощности Российской Федерации. Драйверы роста перевалки и развития портовой инфраструктуры.
    • Гидротехническое строительство, модернизация портов и терминалов.
    • Этапы импортозамещения в ГТС.
    • Оборудование и инновационные технологии для портов. Отечественные проекты.
    • Вызовы для портов в период санкций. Дефицит портовой инфраструктуры на загруженных участках транспортных коридоров.
    • Порт как мультимодальный транспортный узел.
    • Государственно-частное партнерство в портовой отрасли.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7(958)19-77-503, либо, направив письмо на info@vivaconsult.ru

    Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

    Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID:2SDnjcbXcVE


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.06.2024
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2024 в деталях
    В апреле 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 14,3% относительно показателя аналогичного […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПорты
    0
    29.02.2024
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2024: выросла перевалка химического налива
    В январе 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 9,1% относительно показателя аналогичного […]
    2024ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    29.05.2024
    И снова заторы в портах
    Задержки во втором по грузообороту порту мира Сингапур достигают семи дней. Обработки в порту […]
    дефицит контейнеровзадержкизаторынехватка
    0
    14.05.2024
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2024: снизилась перевалка угля и кокса
    В марте 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 16,1% относительно показателя аналогичного […]
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    06.06.2024
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 в деталях
    В апреле 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя апреля прошлого года […]
    Только для подписчиков
    2024Балтийский бассейнКонтейнерооборотПорты
    0
    11.06.2024
    VII Конференция «Речные перевозки России 2024»
    VII Конференция «Речные перевозки России 2024» – главная площадка страны по обсуждению проблематики рынка […]
    Вива КонсалтКонференцияРечные перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.06.2024 Новый контейнеровоз FESCO впервые зашел в российский порт
    14.06.2024 Интермодальный сервис из Новосибирска в Якутию
    14.06.2024 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 3 июня 2024 года
    14.06.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2024 в деталях
    14.06.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 24 неделя 2024
    14.06.2024 Сухогруз «Спарта IV» совершил тестовые кругорейсы на контейнерной линии Калининград – Санкт-Петербург
    Госрегулирование Показать всё
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •