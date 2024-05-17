Аналитический дайджест SeaNews, 13-17 мая 2024

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 19 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 15,9% до 3159 долларов за 40-футовый контейнер.

32 отмененных рейса, с 20 по 24 неделю 2024

С 20 недели по 24 неделю 2024 года объявлено о 32 отмененных рейсах, что составляет 5% от 653 запланированных на этот период рейсов.

Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q1 2024

По итогам первого квартала 2024 года суммарный оборот груженых контейнеров через три крупнейших контейнерных порта Прибалтики – Клайпеду, Таллин и Ригу вырос почти на четверть (плюс 24,5%) и составил 250,4 тыс. TEU.

Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2024

Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам первого квартала 2024 года составил 43,4 млн TEU.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 20 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 20 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 11,1% до 3511 доллара за 40-футовый контейнер.

Безработные контейнеровозы на 6 мая 2024 года

Суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов увеличилась, при этом число простаивающих судов не изменилось.

Российский транспортный сектор

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2024 в деталях

В марте 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился относительно показателя аналогичного месяца прошлого года на 16,1% и составил 24,3 млн тонн.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в марте 2024: снизилась перевалка угля и кокса

В марте 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 16,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2024 в деталях

В марте 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 4,3% относительно показателя марта 2023 года и составил 204,6 тыс. TEU.

Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 4 месяца 2024

По итогам 4 месяцев 2024 года через российские глубоководные порты Черного моря было экспортировано более 11,4 млн зерновых грузов.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2024 снизился на 4,3%

В марте 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 4,3% относительно показателя марта 2023 года.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2024 в деталях

В марте 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 8,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 19,1 млн тонн.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2024: выросла перевалка нефти

В марте 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 8,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Порты

Прибалтика в TEU, Q1 2024

Суммарный контейнерооборот портов Прибалтики по итогам первых трех месяцев 2024 года составил 449,2 TEU.

Все порты Финляндии, 3 месяца 2024 года

По итогам первого квартала 2024 года суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии составил 272,8 тыс. TEU.

Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2024

Контейнерооборот Шанхая по итогам 4 месяцев 2024 года составил 16,63 млн TEU, на 7,4% больше аналогичного показателя 2023 года.

Товарооборот РФ

Товарооборот Россия – Индия в январе-феврале 2024 года

Товарооборот между Россией и Индией в январе-феврале 2024 года вырос на 5,6% и составил 11,2 млрд долларов.

Товарооборот Россия – Азербайджан в первом квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года товарооборот между Россией и Азербайджаном снизился 15,8% относительно аналогичного показателя прошлого года и составил 890,7 млн долларов.

Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь-февраль 2024

Российский экспорт черных металлов в Евросоюз в январе-феврале 2024 года составил порядка 807 тыс. тонн, что на 19,3% меньше, чем в январе-феврале 2023, когда Россия отгрузила в ЕС 1 млн тонн.

Товарооборот Россия – Киргизия в январе-феврале 2024

Товарооборот между Россией и Киргизией в январе-феврале 2024 года составил 335,1 млн долларов, на 9% меньше, чем годом ранее.

Экспорт необработанного никеля из РФ в ЕС, январь-февраль 2024

Российский экспорт необработанного никеля в страны Евросоюза в январе-феврале 2024 года составил 3,3 тыс. тонн. Это на 41,1% меньше, чем в первые два месяца 2023 года, когда Россия отправила в Евросоюз 5,6 тыс. тонн.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2024

На прошедшей неделе ставки из Китая почти на всех исследуемых трейдах поднялись.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 19, 2024

На 19 неделе года в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжили снижаться.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 19, 2024

На 19 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск продолжили снижаться.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 19, 2024

На 19 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов опустились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 19, 2024

На 19 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая сохраняются на уровне 14 недели.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 20, 2024

На 20 неделе года в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта сохранились на уровне прошлой недели.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 20, 2024

На 20 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на некоторых направлениях снизились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 20, 2024

На 20 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 20, 2024

На 20 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая изменились.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 19 неделя 2024

На 19 неделе года цены на 380 HSFO и VLSFO снизились, стоимость MGO LS во всех исследуемых портах выросла одинаково – на 0,4%.

Обзор мирового рынка бункеровки. 20 неделя 2024

На 20 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разнонаправленная динамика, однако без каких-либо значимых изменений.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 20 неделя 2024

На 20 неделе года цены на мазут и газойль во всех исследуемых портах России поднялись.

Прочая аналитика

Вниманию пользователей ПОРТСТАТ: о новых особенностях сервиса

В связи с тем, что в официальных данных в суммарных показателях по перевалке грузов и контейнеров по бассейнам и морским портам РФ часть стивидоров скрыта, в сервисе ПОРТСТАТ приводятся только данные открытых стивидорных компаний.

Фото: SeaNews