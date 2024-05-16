Вниманию пользователей ПОРТСТАТ: о новых особенностях сервиса

Уважаемые пользователи,
В связи с тем, что в официальных данных в суммарных показателях по перевалке грузов и контейнеров по бассейнам и морским портам РФ часть стивидоров скрыта, в сервисе ПОРТСТАТ приводятся только данные открытых стивидорных компаний.
За предыдущие периоды были данные по всем стивидорам. За счет этого там, где исключены стивидоры с достаточно большими объемами, может получиться отрицательный итоговый показатель за месяц, который в сервисе Портстат считается автоматически.
В приложенных экселевских файлах исключенные стивидоры в таблицах отсутствуют, но в итоговой сумме их данные учтены.
Список исключенных стивидоров:
В ПОРТСТАТ Контейнеры:
Арктический бассейн
- АО «Мурманский МТП»
Дальневосточный бассейн
- ООО «Восточная стивидорная компания»
В ПОРТСТАТ грузы:
Арктический бассейн
- АО «Мурманский МТП»
- ООО «Мурманский балкерный терминал»
Балтийский бассейн:
- ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (за 2 мес. 62,2 тыс. тонн)
- МКООО «Сунор»
Дальневосточный бассейн
- ООО «Восточная стивидорная компания»
Фото: ЮНИДО