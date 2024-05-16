Вниманию пользователей ПОРТСТАТ: о новых особенностях сервиса

Уважаемые пользователи,

В связи с тем, что в официальных данных в суммарных показателях по перевалке грузов и контейнеров по бассейнам и морским портам РФ часть стивидоров скрыта, в сервисе ПОРТСТАТ приводятся только данные открытых стивидорных компаний.

За предыдущие периоды были данные по всем стивидорам. За счет этого там, где исключены стивидоры с достаточно большими объемами, может получиться отрицательный итоговый показатель за месяц, который в сервисе Портстат считается автоматически.

В приложенных экселевских файлах исключенные стивидоры в таблицах отсутствуют, но в итоговой сумме их данные учтены.

Список исключенных стивидоров:

В ПОРТСТАТ Контейнеры:

Арктический бассейн

АО «Мурманский МТП»

Дальневосточный бассейн

ООО «Восточная стивидорная компания»

В ПОРТСТАТ грузы:

Арктический бассейн

АО «Мурманский МТП»

ООО «Мурманский балкерный терминал»

Балтийский бассейн:

ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (за 2 мес. 62,2 тыс. тонн)

МКООО «Сунор»

Дальневосточный бассейн

ООО «Восточная стивидорная компания»

Фото: ЮНИДО