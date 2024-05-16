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Вниманию пользователей сервиса ПОРТСТАТ
16.05.2024

Вниманию пользователей ПОРТСТАТ: о новых особенностях сервиса

    • Уважаемые пользователи,

    В связи с тем, что в официальных данных в суммарных показателях по перевалке грузов и контейнеров по бассейнам и морским портам РФ часть стивидоров скрыта, в сервисе ПОРТСТАТ приводятся только данные открытых стивидорных компаний.

    За предыдущие периоды были данные по всем стивидорам. За счет этого там, где исключены стивидоры с достаточно большими объемами, может получиться отрицательный итоговый показатель за месяц, который в сервисе Портстат считается автоматически.

    В приложенных экселевских файлах исключенные стивидоры в таблицах отсутствуют, но в итоговой сумме их данные учтены.

    Список исключенных стивидоров:

    В ПОРТСТАТ Контейнеры:

    Арктический бассейн

    • АО «Мурманский МТП»

    Дальневосточный бассейн

    • ООО «Восточная стивидорная компания»

    В ПОРТСТАТ грузы:

    Арктический бассейн

    • АО «Мурманский МТП»
    • ООО «Мурманский балкерный терминал»

    Балтийский бассейн:

    • ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (за 2 мес. 62,2 тыс. тонн)
    • МКООО «Сунор»

    Дальневосточный бассейн

    • ООО «Восточная стивидорная компания»

    Фото: ЮНИДО


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