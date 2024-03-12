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COSCO и OOCL по-прежнему заходят в порты Израиля
12.03.2024

COSCO и OOCL по-прежнему заходят в порты Израиля

    • COSCO и OOCL по-прежнему заходят в порты Израиля несмотря на то, что в декабре объявляли о приостановке рейсов в эту страну, сообщает The Loadstar.

    Обе линии заходят в порты Хайфа и Ашдод, а на длинном плече обслуживают их с трансшипментом через порты Пирей (Греция) и Валенсия (Испания).

    В порту Хайфа COSCO и OOCL используют контейнерный терминал SIPG Bayport, которым управляет государственная китайская компания – Shanghai International Port Group.

    «Израильское издание Globes со ссылкой на собственные источники сообщило, что декабрьское решение COSCO и OOCL вызвало «дипломатическую суету». Позже Министерство иностранных дел Израиля заявило о том, что стремится сохранить открытыми морские пути в Израиль и хочет разрешить ситуацию с китайскими судоходными компаниями», – пишет The Loadstar.

    По данным издания, на этой неделе COSCO и OOCL запускают фидерные перевозки по Средиземноморью на совместном сервисе с израильской линией Zim. На сервисе задействованы три контейнеровоза Zim вместимостью 1,1-1,4 тыс. TEU, COSCO добавит еще два своих судна.

    Фото: COSCO


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