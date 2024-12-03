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COSCO SHIPPING запускает рыбный экспресс
03.12.2024

COSCO SHIPPING запускает рыбный экспресс

    • COSCO SHIPPING запускает на Роттердам новый сервис под названием «Nordic Fish Express», сообщает Splash.

    Сервис свяжет скандинавские рыбные порты, такие как Сортланд, Олесунн, Молёй, Берген, Хёугесунн, а также британский Грейнджмут и голландские Велсен и Роттердам с азиатскими рынками.

    «В рамках Nordic Fish Express клиенты могут загружать контейнеры и уже во время рейса начинать продажу. Это преимущество сервиса, особенно при использовании в наши дни длинных морских маршрутов, поскольку позволяет клиентам экономить деньги и время», — прокомментировал вице-президент COSCO SHIPPING Lines (Europe) Хуа Тянь.

    На сервисе задействовано современное рефоборудование и используются цифровые технологии, в том числе контроль температуры, влажности и электропитания в режиме реального времени.

    Фото:COSCO SHIPPING / Splash


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