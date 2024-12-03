COSCO SHIPPING запускает рыбный экспресс

COSCO SHIPPING запускает на Роттердам новый сервис под названием «Nordic Fish Express», сообщает Splash.

Сервис свяжет скандинавские рыбные порты, такие как Сортланд, Олесунн, Молёй, Берген, Хёугесунн, а также британский Грейнджмут и голландские Велсен и Роттердам с азиатскими рынками.

«В рамках Nordic Fish Express клиенты могут загружать контейнеры и уже во время рейса начинать продажу. Это преимущество сервиса, особенно при использовании в наши дни длинных морских маршрутов, поскольку позволяет клиентам экономить деньги и время», — прокомментировал вице-президент COSCO SHIPPING Lines (Europe) Хуа Тянь.

На сервисе задействовано современное рефоборудование и используются цифровые технологии, в том числе контроль температуры, влажности и электропитания в режиме реального времени.

Фото:COSCO SHIPPING / Splash