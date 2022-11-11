Общий объем инвестпрограммы РЖД в 2023 году превысит 1 трлн рублей

Планируемый общий объём инвестпрограммы РЖД составит свыше 1 трлн 70 млрд рублей, заявил премьер-министра Михаил Мишустин 10 ноября на заседании правительства РФ, на котором был рассмотрен вопрос финансового плана и инвестиционной программы общества, сообщает пресс-служба Минтранса.

Глава правительства напомнил, что в 2022 году были приняты необходимые решения для обеспечения сбалансированности деятельности РЖД на фоне беспрецедентных внешних санкций. «На финансирование капитальных вложений дополнительно направили ещё 250 млрд рублей. Мы также разрешили отсрочить уплату страховых взносов. В ближайшее время по поручению президента снизим долговую нагрузку на компанию более чем на 200 млрд рублей. Мы рассматриваем этот вопрос и скоро примем решение», − сказал М.Мишустин.

По словам главы правительства, эти меры позволят сохранить темпы выполнения программ модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе в части развития международных транспортных коридоров. «Перед железнодорожной отраслью сейчас стоят масштабные задачи по построению новых логистических маршрутов и обеспечению технологической независимости. Реализация всех намеченных планов требует значительных вложений», − подытожил он.

Министр транспорта Виталий Савельев выступил с основным докладом, подробно рассказав об основных параметрах инвестпрограммы и финансового плана компании на 2023 год. Параметры, заложенные в инвестпрограмме, позволят сформировать источники ее финансирования в объеме 1 трлн 74 млрд рублей, что выше объема 2022 года почти на треть. «Более 40% от общего объема инвестпрограммы предусмотрено на реализацию проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Из них 250 млрд руб. будет направлено на развитие II этапа Восточного полигона железных дорог. Целевой показатель 2023 года по провозной способности в размере 173 млн тонн будет выполнен в полном объеме», − сказал В.Савельев.

Фото: Телеграм-канал РЖД