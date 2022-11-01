Министр транспорта рассказал о развитии транспортно-логистических коридоров

31 октября в верхней палате парламента под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко состоялся «Открытый диалог с министром транспорта Виталием Савельевым. По информации пресс-службы Минтранса, обсуждались перспективы создания транспортно-логистических коридоров для обеспечения логистики грузов, повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры для переориентации транспортных потоков, меры по развитию транспортной системы в целях обеспечения экономической устойчивости российских субъектов, сообщается на портале министерства транспорта РФ.

«Перед отраслью стоит целый ряд стратегических масштабных задач: это и развитие международных транспортных коридоров, Восточного полигона РЖД, коридора «Север-Юг» и других, переориентация логистических цепочек на восток, а также развитие инфраструктуры приграничных пунктов пропуска и дополнительных подъездных путей», – сказала В.Матвиенко.

В начале своего выступления В.Савельев напомнил, что после введения санкционных ограничений крупнейшие западные линии и логистические сервисы покинули Россию, тем самым создав уникальные возможности для российских перевозчиков и транспортных холдингов, осуществляющих мультимодальные перевозки.

«По истечении восьми месяцев с начала введения основных пакетов санкций мы видим активное формирование новых контуров цепочек поставок в российской экономике в рамках транспортно-логистических коридоров в восточном и южном направлениях, – подчеркнул он. – Несмотря на санкции, транспортная система нашей страны продолжает свою работу – своевременные решения, принятые Президентом страны и Правительством, позволили не допустить кризисных ситуаций в отрасли перевозок. Мы обеспечили устойчивый «морской мост» с Калининградской областью, сохранили загрузку транспортных мощностей, смогли перенастроить движение товарных потоков».

По данным министра РФ, грузооборот морских портов сохраняется на уровне прошлого года. На железной дороге растет погрузка несырьевых грузов через порты Дальнего Востока. По итогам 9 месяцев 2022 года перевалка контейнеров в портах Дальневосточнолго федерального округа увеличилась почти на 7 %.

Оперативным штабом Минтранса по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов с марта по конец октября рассмотрено более 3300 обращений, одновременно организована работа штабов в регионах, налажено оперативное взаимодействие для решения логистических проблем, рассказал В.Савельев.

Работу по развитию транспортно-логистических коридоров Минтранс ведет совместно с Минэкономразвития уже более двух лет. «Сейчас мы её продолжаем на площадке Правительства, где рассматриваем три ключевых коридора – это международный транспортный коридор «Север-Юг», коридоры в Азово-Черноморском бассейне и коридоры в Восточных направлениях», – отметил В.Савельев.

По данным министерства транспорта России, за прошлый год по коридору «Север-Юг» прошло порядка 15 млн тонн грузов. Обеспечены финансированием мероприятия по проектированию и реконструкции автомобильных пунктов пропуска Ново-Филя и Тагиркент-Казмаляр на российско-азербайджанской границе. Также завершается реконструкция пункта пропуска Яраг-Казмаляр.

В части автодорожной инфраструктуры предусмотрено строительство обходов Махачкалы, Дербента, Астрахани, Хасавюрта. Для повышения качества железнодорожного сообщения планируется реконструировать пункт пропуска Дербент – его провозная способность составит 15 млн тонн после ввода в эксплуатацию в 2026 году. Кроме того, начались дноуглубительные работы в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Цель – обеспечить габариты судового хода для пропуска судов с осадкой до 4,5 м, завершение работ, по словам министра, планируется в следующем году

В рамках развития Азово-Черноморского направления планируется расшивка железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам. «Мы уже достигли провозной способности в 125 млн тонн. Запланированы работы по развитию терминальной инфраструктуры в портах, – сказал В.Савельев. – Знаем, что наши транспортные компании активно развивают данное направление. Из портов региона запущены новые сервисы в Индию, на Ближний Восток. В рамках компетенций мы содействуем нашим компаниям в развитии инфраструктуры для организации перевозок».

Основными артериями Восточного коридора в направлении Китая являются Транссиб и БАМ. На сегодняшний день роль Восточного направления значительно возрастает, поскольку именно оно обеспечивает грузопоток России с Китаем и выход в Дальневосточный бассейн. Ведется работа по увеличению совокупной провозной способности магистралей до 180 млн тонн к 2024 году.

Как рассказал министр и, до конца 2027 года за счет средств федерального бюджета планируется реконструировать и обеспечить техническое перевооружение 84 пунктов пропуска. «Только в 2022 году запланировано более 65 мероприятий по обустройству пунктов пропуска. Для сравнения – с 2017 по 2021 год в пунктах пропуска проведено всего 64 мероприятия по ремонту, оснащению, строительству и реконструкции».

Глава Минтранса акцентировал внимание на важности работы с 4 новыми регионами. «В новых субъектах расположены крупные добывающие, производственные и сельскохозяйственные предприятия, производящие десятки миллионов тонн продукции, которая станет дополнительной грузовой базой для транспортной инфраструктуры Российской Федерации, – сказал В.Савельев. – Перед нами стоит большая задача по анализу изменений в движении грузов и пассажиров с учетом необходимости развития экономики и повышения качества жизни людей на этих территориях. Имеющаяся и будущая инфраструктура новых субъектов создаст новые возможности для развития транспортных связей на юге страны».

Фото: Министерство транспорта России