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Назначен генеральный директор «Транснефть – Порт Козьмино»
26.10.2022

Назначен генеральный директор «Транснефть – Порт Козьмино»


    • С 26 октября 2022 года генеральным директором ООО «Транснефть — Порт Козьмино» назначен Дмитрий Петрович Клеянкин, сообщает служба общественных коммуникаций компании.

    Д.Клеянкин родился в 1977 году, имеет два высших образования. В 2000 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Динамика и прочность машин», в 2008 году – Сибирский федеральный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2013 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов».

    В системе ПАО «Транснефть» Д.П.Клеянкин работает более 20 лет, начинал трудовую деятельность с должности инженера-механика в ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы» (в настоящее время – АО «Транснефть – Западная Сибирь»). В ООО «Транснефть — Порт Козьмино» он пришел в 2009 году в качестве заместителя генерального директора по эксплуатации, далее работал директором площадки железнодорожных эстакад, в разные годы в должности заместителя генерального директора курировал вопросы управления персоналом, строительства.

    Константин Зайцев, ранее исполнявший обязанности генерального директора, продолжит работу в своей основной должности – главного инженера ООО «Транснефть – Порт Козьмино».

    Фото: Транснефть


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