«Мы движемся к главной цели – созданию цифровой таможни будущего»

25 октября в России отмечается День таможенника. В этот день в 1653 году был утвержден Единый таможенный устав, и таможня стала государственной службой, защищающей экономические интересы страны. В современной России празднование было учреждено указом президента. В день профессионального праздника о работе таможенных органов в новых экономических условиях в интервью SeaNews рассказал начальник Новороссийской таможни генерал-майор таможенной службы Юрий Лушников.

Юрий Владимирович, сегодня таможенники всей страны отмечают профессиональный праздник. Новороссийская таможня – одна из старейших на юге России. Расскажите, пожалуйста, об итогах деятельности в этом году.

Таможенные органы занимают важное место в структуре государственного управления. Роль таможенной службы в обеспечении экономической безопасности, формировании рыночных отношений сильно возросла. В достижениях российской таможенной службы есть достойный вклад коллектива Новороссийской таможни, который стоял у истоков организации таможенного дела. Приоритетными направлениями деятельности таможенной службы России были и остаются осуществление фискальной и правоохранительной функций, совершенствование технологий таможенного оформления и таможенного контроля, обеспечение экономической безопасности государства и защита его экономических интересов.

В наши дни сложно представить, с чего начинался многолетний путь становления Новороссийской таможни. Более 100 лет таможенную службу и надзор в Новороссийске несли несколько десятков человек. Сегодня на защите экономической безопасности южных рубежей России наш коллектив насчитывает порядка 800 человек.

За прошедшие годы новороссийские таможенники укрепили свой потенциал, Новороссийская таможня выросла в современную, динамично развивающуюся структуру, твердо стоящую на защите национальных интересов.

Сегодня Новороссийская таможня объединяет в себе функции как электронной таможни, так и таможни фактического контроля. 20 сентября 2018 года начал работу Новороссийский таможенный пост (Центр электронного декларирования). Отличительной особенностью нашего ЦЭД является специализация на водном виде транспорта. В сети электронных таможен и ЦЭД России таких центров только три. В настоящее время в Новороссийском ЦЭД сконцентрировано 100% декларирования товаров, прибывающих и убывающих через порты Южного федерального округа. За 9 месяцев 2022 года автоматически зарегистрировано деклараций на товары по импорту – 83,1%, по экспорту – 82,3%, автоматический выпуск деклараций на товары составил по импорт – 28,5%, по экспорту – 36%.

Создание благоприятных условий для развития экономики России, пополнение федерального бюджета и повышение качества таможенного администрирования всегда были и остаются для нас основными приоритетами.

Это доказывают результаты нашей работы. За 9 месяцев 2022 года в федеральный бюджет перечислено 217 млрд. рублей, что почти на 60 млрд больше, чем в прошлом году. Доля Новороссийской таможни в общей сумме перечислений Южного таможенного управления составила 72%. Это очень высокий показатель нашей деятельности.

В результате правоохранительной деятельности было выявлено 3,7 млн единиц контрафактной продукции, что является лидирующим показателем в ФТС России. Возбуждено 1 117 дел об административных правонарушениях, в ходе рассмотрения которых наложено штрафных санкций на сумму 200 млн рублей. Возбуждено 26 уголовных дел.

По результатам проведенных службой таможенного контроля после выпуска товаров проверок довзыскано более четверти миллиарда рублей.

Задачи, поставленные Федеральной таможенной службой России в отчетном периоде нами выполнены.

Как введенные Западом санкции отразились на работе таможни?

В настоящее время антироссийские санкции внесли коррективы в экономику страны. Современные тенденции развития мировой торговли формируют новые вызовы, с которыми таможенная служба эффективно справляется. В результате проведенных в последние годы реформ система таможенных органов существенно изменилась. Были реализованы совершенно новые подходы в таможенном регулировании на пространстве Евразийского экономического союза. Серьезно выросла автоматизация таможенных процессов, обеспечено разделение этапов электронного декларирования и фактического контроля товаров, активно внедряются технологии всестороннего анализа данных о внешнеторговых поставках. Достижению качественно нового уровня таможенного администрирования способствовали самоотдача и ответственный подход со стороны каждого таможенника.

В связи с изменившимися внешними условиями происходит переориентация грузов, в том числе на Новороссийск. По Вашим оценкам, справляется ли с возросшим грузопотоком транспортная инфраструктура?

Порт Новороссийск – единственный российский универсальный глубоководный порт на юге страны, осуществляющий круглогодичную навигацию. Рекордсмен портов России по протяженности причальной линии, достигающей в длину более 13,5 км.

Транспортный комплекс является основой экономики города и представлен трубопроводным, морским (погрузо-разгрузочные, экспедиционные работы и услуги), железнодорожным и автомобильным транспортом. Через порт Новороссийск на мировой рынок поступает свыше 20% всех экспортных сухих грузов.

Внедрение новых информационных технологий позволило сократить временные затраты при проведении таможенного контроля в отношении морских транспортных средств. В настоящее время оформление в таможенном отношении составляет от 20 до 40 минут при прибытии судна и 30 до 90 минут при убытии. Сократились сроки нахождения товаров в зоне таможенного контроля, в настоящий момент среднее время составляет до 4 суток.

В 2020 и 2021 годах таможней была проведена большая совместная работа с владельцами морских терминалов по обустройству и оборудованию площадок, предназначенных для таможенного контроля, расположенных в местах разгрузки и перегрузки товаров в пределах территории морского порта, в соответствии с требованиями, утвержденными приказом ФТС от 18.03.2019г. №444. Эта работа была организована во исполнение рекомендаций первого заместителя руководителя ФТС России Р.В.Давыдова при посещении Новороссийской таможни.

Представители стивидорных компаний активно включились в работу по обустройству морских терминалов, что позволило в настоящий момент проводить таможенный контроль при любых погодных условиях, что очень важно, учитывая климатическую специфику Новороссийска. Открытые досмотровые площадки оснащены роллетами и навесами с выдвижными козырьками. Все досмотровые комплексы оборудованы системой видеонаблюдения и освещением. В целях оптимизации процессов совершения таможенных операций проведены работы по обустройству терминалов досмотровыми зонами закрытого типа для проведения контроля товаров, требующих особых условий хранения. В ЗТК ПАО «НМТП» в 2020 году было завершено строительство нового досмотрового комплекса общей площадью 8 000 кв. м, состоящего из крытого склада (4 800 кв. м) и досмотровой площадки открытого типа (3 200 кв. м) с одновременным размещением под навесами для фактического контроля 64 20-футовых контейнеров или 40 40-футовых.

На всех трех морских терминалах мобильные инспекционно-досмотровые комплексы были подключены к стационарной системе электропитания, что позволило повысить скорость обработки грузов, при этом снизить расходы бюджета на топливо и сократить время подготовки МИДК к работе.

В 2018 году был введен в эксплуатацию глубоководный причал №38 на участке ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», его длина составила 390 м, ширина – 113 м, глубина – 15 м, площадь – 4 га. Пропускная способность терминала увеличена до 700 тыс. TEU в год.

Высокий интерес участников рынка грузоперевозок к портам юга России на сегодняшний день обусловлен их развитой инфраструктурой – реконструкцией причальных линий, модернизацией и увеличением мощностей технологии перевалки грузов, созданием универсальных перегрузочных комплексов и терминалов, действующим паромным сообщением. Еще одно немаловажное обстоятельство обусловлено географическим месторасположением порта Новороссийск – одного из крупнейших транспортных узлов и черноморских портов на юге России, который находится на пересечении международных транспортных коридоров, связывающих Россию со странами Средиземноморья, Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки и является конечным пунктом для нескольких международных автомагистралей – Транссибирская, ТРАСЕКА, Север-Юг. Порт Новороссийск является своего рода транзитным «мостом» между Европой и Азией.

В связи с данными обстоятельствами начала активно и эффективно перестраиваться морская логистика. Уже в апреле этого года перевозчики начали диверсификацию западных маршрутов через Турцию, которая стала своего рода хабом. Активно развивается процесс перспективного направления грузопотока в морские порты Индии.

Насколько готова к увеличению товаропотока через порт Новороссийск таможня?

Для таможенных органов Южного таможенного управления именно порт Новороссийск обусловил исключительное значение морских перевозок. Отсюда – заинтересованность таможенных органов в обеспечении проведения государственного контроля в морских пунктах пропуска в минимально короткие сроки и ускорении в целом процесса обработки грузов в морских портах. Решение данной задачи неразрывно связано с внедрением в практику работы перспективных таможенных технологий, основанных на автоматизации процессов на всех этапах перемещения товаров, от подготовки к их прибытию на таможенную территорию ЕАЭС до выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Мы движемся к нашей главной цели – созданию цифровой таможни будущего. Этот вектор обозначен в Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Таможня должна стать более гибкой, насыщенной искусственным интеллектом, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства.

Реформа и цифровизация не только открыли новые возможности для дальнейшего упрощения таможенных процедур, но также изменили облик современного таможенника. Сегодня на службу в таможенные органы приходят специалисты, обладающие знанием информационных технологий, умением работать с большими объемами информации, цифровыми способами обработки данных, но главное – энергией и желанием работать на благо Отечества!

Антироссийские санкции в настоящее время внесли коррективы в экономику страны, но, несмотря на это Новороссийская таможня имеет все необходимое, чтобы уверенно двигаться вперед, мы обладаем достаточной материально-технической базой, у нас опытный коллектив, богатая история и корпоративная культура. У нас есть твердое осознание своей роли в таможенной системе и понимание целей, главная из которых – обеспечение эффективной реализации Новороссийской таможней задач по защите интересов государства в сфере внешнеэкономической деятельности. Неотъемлемыми аспектами нашей работы были и остаются профессионализм, целеустремленность, личная ответственность и нетерпимость к коррупции.

В честь профессионального праздника, что бы Вы хотели пожелать коллегам?

Профессиональный праздник – символ единства и преемственности поколений. Поэтому с особой теплотой и глубоким чувством признательности обращаю слова благодарности к ветеранам таможенной службы, которые передают свой опыт молодому поколению, хранят и приумножают наши традиции.

Коллективу таможни хочу пожелать, прежде всего, мира и крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов, и в дальнейшем успешно справляться с самыми сложными задачами, которые диктует время, оставаться надежным гарантом защиты экономических интересов Российской Федерации на ее южных рубежах! Счастья, добра и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим семьям!