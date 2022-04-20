Таможенный контроль в новых экономических условиях

20 апреля исполняется 30 лет со дня образования Южного таможенного управления. О работе Новороссийской таможни SeaNews рассказал начальник Службы таможенного контроля после выпуска товаров подполковник таможенной службы Андрей Андреев.

Андрей Станиславович, Вы возглавляете подразделение, которое осуществляет таможенный контроль после выпуска товаров. Расскажите, пожалуйста, как строится работа таможенных органов на этом направлении, какие произошли изменения в их деятельности?

Новороссийская таможня является специализированной, объединившей в себе функции, как электронной таможни, так и таможни фактического контроля. В структуру таможни входят таможенные посты фактического контроля, а также Новороссийский таможенный пост (Центр электронного декларирования).

В условиях активизации внешнеэкономической деятельности, создания единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования возникла необходимость пересмотра подходов к таможенному контролю после выпуска товаров. Назову основные из них – применение автоматизированных технологий для автоматического выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров, реализация электронного документооборота между проверяемыми лицами и таможенными органами; контроль за ввозом и оборотом товаров на внутреннем рынке, реализация возможности использования проверяемыми лицами результатов таможенного мониторинга для самостоятельной оценки и минимизации таможенных рисков.

С 15 октября 2021 года в Новороссийской таможне создана Служба таможенного контроля после выпуска товаров. В составе Службы образованы отделы проверки деятельности лиц и контроля за ввозом и оборотом товаров, отделение выбора объектов контроля.

Основными задачами являются организация и проведение таможенного контроля после выпуска товаров, а также таможенного контроля, проводимого в целях проверки сведений, подтверждающих факт выпуска товаров, правомерности выпуска товаров, находящихся у лиц в обороте на территории Российской Федерации, в том числе товаров, на ввоз и (или) оборот которых в Российской Федерации введен запрет, выявление находящихся на территории Российской Федерации незаконно ввезенных товаров.

Каковы результаты этой работы с момента создания Службы?

За прошедший период должностными лицами Службы осуществлен контроль в отношении более 40 участников внешнеэкономической деятельности. По результатам проведенных мероприятий выявлено более 60 нарушений в области таможенного дела, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ, УК РФ, доначислено таможенных платежей и наложено штрафных санкций на сумму свыше 250 млн рублей.

Реализация механизма таможенного контроля позволяет пресечь занижение таможенной стоимости товаров, заявление недостоверных сведений при декларировании товаров.

Стоит отметить, что в настоящее время, с учетом экономической ситуации, Службой проводятся мероприятия таможенного контроля в отношении товаров, находящихся в обороте в Российской Федерации, но только в отношении тех категорий товаров, которые могут нанести вред жизни и здоровью человека, – например, таких как табачная продукция без соответствующих документов, подтверждающих безопасность, а также их легальное нахождение на территории Российской Федерации.

Сегодня цифровые технологии вошли в самые различные сферы жизни и производства, они, в частности, дают возможность дистанционного взаимодействия с государственными органами. Как обстоят дела с цифровизацией в таможенных органах? Какие рекомендации могли бы Вы дать участникам внешнеэкономической деятельности?

Создание условий, способствующих максимальному ускорению товарооборота, в том числе с использованием информационных технологий, является одной из главных задач Федеральной таможенной службы.

Основным электронным сервисом, позволяющим взаимодействовать участникам ВЭД с таможенным органом, является автоматизированное программное средство (АПС) «Личный кабинет».

Если еще недавно организациям-участникам ВЭД требовалось посещать таможенные органы, тратить много времени на личное общение, то сейчас благодаря онлайн-сервису «Личный кабинет» они могут совершать многие действия, связанные с таможенным оформлением и таможенным контролем, быстрее и проще. АПС «Личный кабинет» размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. «Личный кабинет» предназначен для персонифицированного информационного взаимодействия организации с таможенными органами, он содержит информационные сервисы, которые позволяют формировать и хранить электронные документы (декларации, уведомления, отчеты, описи и другое), отправлять электронные документы в таможенные органы, запрашивать и получать информацию из таможенных органов.

Я советую участникам ВЭД авторизоваться в Автоматизированной подсистеме, после чего пользователю станут доступны различные функциональные возможности программного продукта.

Подробнее расскажу о функционировании сервиса «Таможенная проверка», которая входит в состав АПС «Личный кабинет».

В ходе таможенной проверки в электронном виде участник ВЭД может отправить документы, загрузив сканы этих документов через «Личный кабинет», получать в электронном виде документы и (или) сведения, предусмотренные регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, законодательством Российской Федерации.

Благодаря новым информационным возможностям организации могут также в автоматизированном режиме получать информацию об остатках денежных средств на лицевых счетах, о решениях таможенного органа о регистрации декларации и выпуске товаров и т.д. В значительной степени упрощается контроль за движением и расходованием денежных средств. Организация получает возможность контролировать расходование своих средств через личный кабинет на сайте ФТС России. Отпадает необходимость проводить регулярные сверки с таможенными органами.

Таким образом, можно сказать, что электронная форма взаимодействия уменьшает наши временные затраты на ожидание ответов от бизнеса, что в свою очередь оптимизирует деятельность таможенных органов и участников ВЭД в целом.

20 апреля таможенники юга России отмечают юбилейную дату – 30 лет со дня образования Южного таможенного управления. Что бы Вы хотели пожелать в этот день коллегам?

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, успехов в службе, семейного благополучия, оптимизма и хорошего настроения!