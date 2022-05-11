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Новый формат работы таможни и бизнеса
11.05.2022

Новый формат работы таможни и бизнеса


    • О специальных экономических мерах, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и комплексе мер, направленных на защиту внутреннего рынка и поддержку бизнеса, рассказал SeaNews исполняющий обязанности заместителя начальника Новороссийской таможни майор таможенной службы Алексей Тепин.

    — Алексей Владимирович, как реализуется вывоз отдельных видов товаров, например, сельскохозяйственной техники, транспортных средств, промышленной продукции за пределы территории Российской Федерации на территории государств — членов Евразийского экономического союза?

    — Разрешительный порядок реализуется посредством выдачи соответствующими Министерствами разрешений на вывоз такой продукции. Порядок установлен Постановлением Правительства от 9 марта 2022 г. № 312 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 17.03.2022 N 390). Например, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации выдается разрешение на такую категорию товаров, как сельскохозяйственная техника и части к ней, Министерством транспорта Российской Федерации — транспортные средства, их части и комплектующие, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации — промышленная продукция, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации — телекоммуникационное оборудование, части и материалы, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации — лабораторное, добычное, геолого-разведочное, геофизическое оборудование и части к нему, Министерство здравоохранения Российской Федерации — товары медицинского назначения.

    Порядок выдачи разрешений на вывоз определен и утвержден каждым министерством для конкретной категории товаров.

    По заключениям о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выдаваемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, установлен порядок формирования и ведения реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, включая порядок предоставления выписки из него и ее форму (утвержден приказом Минпромторга России от 29 мая 2020 г. № 1755). Ведение реестра осуществляется Минпромторгом России в электронном виде путем формирования, изменения и (или) исключения реестровых записей с использованием государственной информационной системы.

    Основанием для включения продукции в реестр российской промышленной продукции является заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное Минпромторгом России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

    — Какие нормативные акты были приняты в целях обеспечения экономической безопасности РФ?

    — Правительство Российской Федерации утвердило ряд постановлений, касающихся запрета на вывоз за пределы территории Российской Федерации в иностранные государства определенного перечня товаров.

    Так, например, постановление Правительства от 9 марта 2022 года № 313 касается запрета на вывоз за пределы территории Российской Федерации в иностранные государства и территории по утвержденному Постановлением перечню отдельных видов товаров 44, 72 и 81 групп ЕТН ВЭД ЕАЭС.

    Также постановлением Правительства от 14.03.2022 № 361 введен временный запрет на вывоз с 15 марта по 31 августа 2022 года сахара белого (код 1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС) и сахара-сырца тростникового (субпозиции 1701 13 и 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС) из Российской Федерации.

    Введен временный запрет на вывоз с 15 марта по 30 июня 2022 г. пшеницы и меслина (группа 1001 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (группа 1002 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (группа 1003 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (группа 1005 ТН ВЭД ЕАЭС), установленный постановлением Правительства от 14.03.2022 № 362.

    В целях обеспечения продовольственной безопасности утверждено постановление Правительства от 31 марта 2022 г. № 529, касающееся временного запрета на вывоз семян рапса и семян подсолнечника из Российской Федерации с 1 апреля по 31 августа 2022 года включительно.

    Также правительством РФ подписаны и опубликованы постановления, устанавливающие квоты на экспорт отдельных видов товаром.

    Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 548 установлено, что с 15 апреля по 31 августа 2022 года вводится квота на экспорт масла подсолнечного в объеме 1,5 млн тонн, жмыхов и других твердых остатков семян подсолнечника в объеме 700 тыс. тонн.

    Постановлением Правительства РФ от 03.11.2021 года № 1910 (с изменениями, вступившими в силу 18.04.2022) установлена по 31 мая 2022 г. включительно нетарифная квота на удобрения азотные (коды 3102 10 100 0, 3102 60 000 0 и 3102 80 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в объеме 231 тыс. тонн и на удобрения, содержащие 2 или 3 питательных элемента — азот, фосфор и калий (коды 3105 20 100 0, 3105 20 900 0, 3105 30 000 0, 3105 40 000 0 и 3105 59 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), в объеме 466 тыс. тонн.

    — Какие решения приняты для повышения устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС в условиях недружественных действий иностранных государств?

    — В целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС в условиях недружественных действий иностранных государств, приняты следующие решения:

    Постановлением Правительства от 12 марта 2022 года № 353 внесены существенные изменения в порядок контроля соблюдения мер технического регулирования при ввозе товаров. Среди них:

    — предусмотрено продление на год действия деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, срок действия которых истекает с 14 марта до 1 сентября 2022 года;

    — до 1 марта 2023 года допускается ввоз на территорию Российской Федерации продукции, предназначенной для обращения исключительно на территории РФ, без маркировки, предусмотренной Техническими регламентами, в том числе без знака ЕАС;

    — при декларировании запасных частей, которые ввозятся для обслуживания или ремонта ранее выпущенной в обращение продукции на территории России; комплектующих, компонентов, сырья или материалов для производства продукции на территории России; единичных экземпляров для собственных нужд декларанта, представление документов о соответствии таможенным органам не требуется.

    — Какие документы нормативно-правовые приняты в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономик государств — членов Евразийского экономического союза?

    — Евразийской экономической комиссией принят ряд решений. Так, согласно Решению Совета ЕЭК от 17.03.2022 года № 34 с 28 марта в отношении отдельных видов товаров установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. Речь идет, в частности, об абрикосовом, грушевом и персиковом пюре, а также отдельных видах тканей.

    Решением Совета ЕЭК от 17.03.2022 года № 37 внесены изменения в Решение Комиссии ТС от 27.11.2009 г. № 130, предусматривающие освобождение от ввозных таможенных пошлин на уровне ЕАЭС для ряда важнейших категорий товаров, указанных в Приложениях №№ 1-9. К ним относятся продовольственные товары; фармацевтическая, металлургическая, электронная продукция; товары, используемые в строительной и транспортной отраслях и другие. Освобождение предоставляется в период с 28 марта по 30 сентября 2022 года.

    В настоящее время Приложение 3 к Решению Совета ЕЭК от 17.03.2022 года № 37 (перечень товаров, используемых для производства фармацевтической продукции) утратило силу, в связи с принятием Решения Совета ЕЭК от 05.04.2022 г. № 46. Кроме того, данным решением внесены изменения в Приложения 1, 2, 4, 6 и 8 к Решению Совета ЕЭК от 17.03.2022 года № 37, существенно сокращающие перечень указанных в них товаров. При этом в отношении большинства исключенных из перечня товаров установлены ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в размере 0 % от таможенной стоимости (всего 537 позиций).

    15 апреля 2022 года опубликовано Решение Коллегии ЕЭК от 12.04.2022 № 63, которым внесены дополнительные примечания к ЕТТ ЕАЭС 63С-66С (сроки действия отдельных ставок пошлин), а также установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров (всего 387 позиций).

    Оба вышеуказанных Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года. Нулевые ставки ввозных таможенных пошлин, установленные данными Решениями, применяются в период с 28.03.2022 по 30.09.2022 года включительно.

    Кроме того, Решением Совета ЕЭК от 15.04.2022 года № 76 и Решением Коллегии ЕЭК от 19.04.2022 года № 66 также обнуляются ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства сроком по 30 сентября 2022 года включительно. Данные решения распространяются на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года.

    При этом согласно Решению Совета ЕЭК от 15.04.2022 г. № 76 утрачивает силу Приложение 1 к Решению Совета ЕЭК от 17.03.2022 г. № 37, вносятся изменения в Приложения 2, 4, 6, 7, 8, 9 к указанному Решению.

    Данные меры позволяют импортерам экономить на уплате таможенных платежей, а также способствуют организации более стабильных и ритмичных поставок продовольствия, что в свою очередь приведет к сдерживанию роста цен на продукты питания для конечного потребителя.

    Также среди мер, направленных на поддержку участников ВЭД, я бы хотел выделить Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 года № 758, которым вносятся изменения в коды и наименования позиций единой ТН ВЭД ЕАЭС, содержащиеся в ряде Постановлений Правительства РФ, устанавливающих ставки НДС в размере 0 и 10 процентов. Большинство пунктов изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Таким образом, с начала текущего года возникает возможность возврата НДС, уплаченного по ставке 20 процентов при декларировании продовольственных, детских и медицинских товаров, а также технического оборудования.


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