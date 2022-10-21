Транзит через Панамский канал по итогам 2022 года вырос на 0,4%

За 2022 финансовый год (с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года) объем транзита через Панамский канал составил 518,2 млн тонн Панамского канала (PC/UMS, одна тонна Панамского канала эквивалентна 100 куб. футов грузовместимости). По данным администрации Панамского канала, это всего на 0,4% превышает показатель 2021 года.

Рост трафика, хоть и небольшой, в основном произошел благодаря увеличению тоннажа в сегменте контейнерных перевозок – на контейнеровозы приходится основной объем транзита через Панамский канал – 196,4 млн тонн PC/UMS по итогам 2022 финансового года, плюс 6,6% к 2021 финансовому году. На втором месте – танкеры, включая LPG- и LNG-газовозы – 169 млн тонн PC/UMS (минус 5,5%).

На третьем и четвертом местах – балкеры и автомобилевозы с 84,5 млн тонн PC/UMS (минус 6,2%) и 45,5 млн тонн PC/UMS (минус 4,2%) соответственно.

Основными маршрутами транспортировки грузов через канал были Азия – восточное побережье США, восточное побережье США – Южная Америка и Европа – Южная Америка.

Основными клиентами Панамского канала по итогам 2022 финансового года стали компании из США, Китай, Япония, Чили и Южная Корея.

В общей сложности в 2022 году через канал прошло 14249 судна, что на 6,8% больше, чем годом ранее.