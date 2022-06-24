Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Безработные контейнеровозы, по состоянию на 6 июня 2022 года
24.06.2022

Безработные контейнеровозы, по состоянию на 6 июня 2022 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.05.2022
    Период ледокольных проводок в замерзающих российских портах завершен
    Ледокольный флот ФГУП «Росморпорт» завершил период ледокольных проводок судов в 15 замерзающих портах Российской […]
    20212022Ледоколыледокольные проводки
    0
    10.06.2022
    Контейнерный экспорт в январе-апреле 2022
    По итогам января-апреля этого года контейнерооборот всех морских портов РФ снизился на 5,4% относительно […]
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    31.05.2022
    Товарооборот Россия – Белоруссия в январе-марте 2022 года
    Товарооборот между Россией и Белоруссией в январе-марте 2022 года составил 9,4 млрд долларов.
    Только для подписчиков
    2022БеларусьРоссияТоварооборот
    0
    21.03.2022
    Экспорт черных металлов, январь 2022: вывоз в объемах снизился, в долларах вырос
    По итогам января 2022 года объем экспорта черных металлов составил чуть более 3 млн […]
    2022Черные металлыЭкспорт
    0
    21.02.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2022
    Динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    14.03.2022
    Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2021
    Контейнерооборот Шанхая по итогам первых двух месяцев 2022 года составил 8,16 млн TEU. Это […]
    2022КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.06.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 6 июня 2022 года
    24.06.2022 Контейнерный поезд из Владивостока в Минск
    24.06.2022 Сдан самый большой в мире контейнеровоз
    24.06.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2022 года
    23.06.2022 Взрыв на контейнеровозе MSC
    23.06.2022 Наши на Shipping.Ru
    Госрегулирование Показать всё
    24.06.2022 О чем говорили на заседании Госсовета по вопросам развития Арктики
    24.06.2022 Европейским загрязнителям придется платить
    21.06.2022 Литва ограничивает транзит в Калининград для автотранспорта
    20.06.2022 Литва перекрывает калининградский транзит
    16.06.2022 Автопроизводители ЕАЭС могут пока не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти