Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Армения в январе-апреле 2022
06.10.2022

Товарооборот Россия – Армения в январе-августе 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.09.2022
    Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»
    Российская Федерация, Азербайджанская Республика и Исламская Республика Иран будут совместно развивать проект международного транспортного […]
    АзербайджанБалтикаИранМТК "Север-Юг"
    0
    13.09.2022
    Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2022
    Шанхай нарастил перевалку, Сингапур снизил
    2022КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    09.03.2022
    Судопоток на российские порты снизился на 54%
    После введения глобальных санкций против России в конце февраля значительно снизился судопоток грузовых судов […]
    ПортыРоссияСудопоток
    0
    19.04.2022
    Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
    Global Ports опубликовал основные операционные показатели по итогам первого квартала 2022 года.
    2022Global PortsКонтейнерооборот
    0
    14.04.2022
    Контейнерооборот российских портов в марте 2022 года снизился на 22,2%
    Контейнерооборот всех морских портов России в марте 2022 года снизился на 22,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    28.03.2022
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
    В феврале 2022 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 33,6% относительно показателя февраля 2021 года и составил 188,8 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.10.2022 ТОП-15 морских контейнерных портов Китая в январе-августе 2022
    05.10.2022 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли в 2,4 раза
    05.10.2022 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2022 года
    04.10.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2022
    04.10.2022 Железнодорожные составы с удобрениями из России для Индии
    03.10.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 8 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    05.10.2022 Комплексный план развития евразийских транспортных коридоров рассмотрен на заседании ЕЭК
    03.10.2022 Часть бизнеса освободят от проверок
    03.10.2022 Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
    03.10.2022 Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти