Регазификационные терминалы Испании отказываются от СПГ

Десятки СПГ-танкеров дрейфуют у берегов Испании и в Средиземном море, сообщает Reuters. Суда не могут получить разрешения на выгрузку, а операторы регазификационных терминалов Испании предупреждают, что могут приостановить работы по разгрузке в связи с «исключительной ситуацией».

Сокращение поставок газа из России подтолкнуло Европу искать альтернативные источники топлива, включая СПГ, однако поступление значительного объема груза выявило дефицит регазификационнных мощностей в Европе, в результате установки по регазификации сжиженного газа работают на пределе возможностей.

Если ситуация не разрешится в ближайшее время, не исключено, что СПГ-танкерам придется искать альтернативные порты выгрузки за пределами Европы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, аналитиков и источники на СПГ-терминалах, знакомых с ситуацией, у берегов Испании и в Средиземном море дрейфуют более 35 судов, груженых СПГ, причем только у Кадисского залива на якоре стоит не менее восьми судов.

На этой неделе Испания может предложить лишь шесть слотов на своих регазификационных терминалах, что даст возможность для выгрузки менее чем одной пятой от числа судов, стоящих в очереди у ее берегов. Всего в стране работает шесть СПГ-терминалов.

В понедельник испанская энергетическая компания Enagas опубликовала заявление о возможном отказе от выгрузки СПГ из-за дефицита мощностей на терминалах. Высокий уровень загруженности регазификационных терминалов в Испании, возможно, сохранится до начала ноября.

По данным одного из источников, СПГ-газовозы стоят на якоре и в других странах Европы, что может означать, что в очереди на выгрузку еще десятки судов.

«Уровень загрузки плавучих хранилищ СПГ находится на рекордно высоком уровне: в плавучих хранилищах находится чуть более 2,5 млн. тонн», – пишет Reuters со ссылкой на информацию исполнительного директора владельца FLEX LNG Management Ойстейна Каллеклева.

По словам аналитика по СПГ компании ICIS Алекса Фроли, проблема усугубляется снижением промышленного спроса на фоне замедления европейской экономики, а также более низким, чем ожидалось, внутренним потреблением в Испании из-за не по сезону теплой погоды.

Еще одна причина перегруженности заключается в том, что по мере приближения зимы и отопительного сезона ожидается рост цен, поэтому некоторые суда ждут возможности продать свой груз по более высокой цене, которая может компенсировать дополнительные расходы на транспортировку, связанные с простоями в ожидании выгрузки, отмечает А.Фроли.

Цена на СПГ при доставке в конце ноября или начале декабря примерно на $2/ммБТЕ (британская термическая единица) выше текущих цен.

«Эта стратегия отчасти работает, потому что некоторые компании имеют гибкость в своих портфелях отгрузок из-за перебоев в поставках, связанных, например, с закрытием американского завода Freeport», – отметил Фроули.

Напомним, из-за взрыва и пожара летом 8 июня этого года были остановлены операции на втором по величине американском заводе по сжижению газа Freeport LNG.