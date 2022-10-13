Контейнерооборот лидеров, 9 месяцев 2022

За январь-сентябрь этого года контейнерооборот Шанхая составил 34,89 млн TEU, что на 0,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время контейнерооборот Сингапура за 9 месяцев 2022 года снизился на 0,5% и составил 28,02 млн TEU.

В сентябре этого года Шанхай перевалил 3,87 млн TEU — на 7,2% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 0,8% больше, чем в сентябре 2021 года.

Через причалы Сингапура в сентябре 2022 года прошло 3,06 млн TEU (минус 6,1% к уровню августа 2022 и минус 1,9% к уровню сентября 2021).