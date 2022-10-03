Грузы РЖД, 9 месяцев 2022: погрузка строительных грузов выросла

Погрузка на сети РЖД за январь-сентябрь 2022 года составила 921,2 млн тонн. Это на 3,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Практически по всем грузам РЖД отмечена отрицательная динамика. Положительная динамика наблюдается в перевозках строительных грузов.

«Основное негативное влияние по-прежнему оказывает сокращение экспорта в западном направлении», — сообщает компания в «Телеграмме РЖД».

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 9 месяцев этого года погрузка каменного угля составила 260,5 млн тонн – на 5,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – сохранилась на уровне января-сентября 2021 года, составив 160 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды за отчетный период текущего года была на 3,9% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года — до 86,7 млн тонн.

Снизились объемы погрузки черных металлов на 0,5% до 50,5 млн тонн, химических и минеральных удобрений — на 6,1% до 45,3 млн тонн, лесных грузов – на 23% до 24,9 млн тонн, цемента – на 3,9% до 19,7 млн тонн, соды и химикатов – на 4,9% до 17,2 млн тонн, цветной руды и серного сырья — на 7,5% до 13,9 млн тонн, лома черных металлов – на 18,9% до 10 млн тонн и кокса – на 11,1% до 7,8 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 9,3% меньше (до 23,9 млн тонн), чем годом ранее. Погрузка зерна за 9 месяцев этого года сократилась на 9,9% и составила 16,2 млн тонн.

Положительная динамика отмечена в погрузке строительных грузов — плюс 4,1%, до 101 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за сентябрь 2022 года составила 100,8 млн тонн. Это на 5,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Грузооборот за 9 месяцев 2022 года составил 1967,8 млрд тарифных т/км (плюс 0,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 2464 млрд т/км (минус 0,1%).

В сентябре грузооборот сети РЖД снизился на 1,8% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года и составил 213,5 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц сократился на 2,7%, до 266 млрд т/км.