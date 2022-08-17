Лидеры Финляндии, 7 месяцев 2022

Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии за январь-июль 2022 года составил 747,3 тыс. TEU, на 4,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

ХаминаКотка за отчетный период обработала порядка 355,1 тыс. TEU, на 4,5% меньше, чем годом ранее.

Через причалы Хельсинки за 7 месяцев этого года прошло 282,7 тыс. TEU — на 0,4% больше, чем в январе-июле 2021 года.

Раума перевалила 109,6 тыс. TEU, на 14,1% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года.

В июле этого года три порта в совокупности обработали 106,5 тыс. TEU (плюс 4,3% к уровню июля 2021 и плюс 4,9% к уровню июня 2022).

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 49,1 тыс. TEU (плюс 5,9% к уровню июля 2021 и минус 1,1% к уровню июня 2022).

Через Хельсинки в июле прошло более 40,8 тыс. TEU (плюс 4,4% к уровню июля 2021 и плюс 11% к уровню июня 2022).

Раума обработала 16,7 тыс. TEU (минус 0,1% к уровню июля 2021 и плюс 9,9% к уровню июня 2022).