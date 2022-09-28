Россия отправит в Афганистан зерно, нефтепродукты и газ

Афганистан подписал с Россией временное соглашение по поставкам бензина, дизельного топлива, СПГ и зерна, сообщает Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи.

По словам Н.Азизи, согласно документу Россия будет поставлять в Афганистан около 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ) и 2 млн тонн пшеницы в год.

При этом он отказался сообщить подробности о ценах и способах оплаты, но отметил, что Россия согласилась предоставить скидку относительно мировых рынков на товары, которые будут поставляться в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.

Напомним, что в этом году на полях Петербургского международного экономического форума заместитель главы торговой палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн заявлял, что Афганистан намерен закупить у нашей страны 2 млн тонн пшеницы, 5 тыс. тонн нефти и в перспективе увеличить до 10 тыс. тонн. Кроме этого, обсуждались поставки стекла и древесины. В Россию Афганистан готов поставлять овощи, фрукты, сухофрукты и минералы.