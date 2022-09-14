Кто запил, кто завязал

По данным Евростата, российский экспорт водки в ЕС за январь-июнь 2022 года составил 6,1 тыс. тонн, что на 30,7% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Тогда Европа получила от нас 8,8 тыс. тонн «огненной воды». Однако в денежном эквиваленте произошел рост на 8% – до 31,9 млн евро против 29,5 млн евро в первом полугодии 2021 года.

Основой страной-импортером российской водки в первом полугодии этого года стала Латвия. Туда было поставлено из РФ 1,5 тыс. тонн водки, на 16% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (тогда латыши импортировали 1,2 тыс. тонн).

На втором месте – Германия. В прошлом году в эту страну уходил основной объем водки, экспортируемой из России в ЕС. За первые 6 месяцев 2021 года Германия получила чуть более 2 тыс. тонн. В этом году этот объем обрушился в три раза – до 621 тонны.

На третьем месте по импорту водки из РФ в первом полугодии 2022 года стала Болгария с 493 тоннами. Эта страна удвоила закупки российской водки по сравнению с первым полугодием 2021 года – тогда было импортировано 238 тонн.

Австрия, которая в первом полугодии 2021 года была одним из крупных импортеров среди стран ЕС, в этом году сдала позиции. За 6 месяцев этого года она сократила закупки российской водки чуть меньше чем в 2 раза – с 487 до 270 тонн.