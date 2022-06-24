Весь цемент в Калининград пойдет морем

О работе оперативного штаба по обеспечению транспортной доступности Калининградской области, который координирует движение грузов в связи с недружественными действиями по ограничению железнодорожного транзита, отчитался вчера заместитель председателя правительства региона Александр Рольбинов.

Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, А.Рольбинов рассказал также о мерах, предпринимаемых для обеспечения функционирования строительной отрасли.

Для первой партии цемента, переориентированной с железной дороги, в течение недели планируется задействовать универсальный сухогруз «Холмогоры» на линии Бронка – Калининград. Также будут использованы мощности действующего грузового судна «Ursa Major» на линии Усть-Луга – Балтийск.

«Сейчас при поддержке Минтранса России меняется логистика снабжения региона необходимыми грузами. В том числе цемент полностью переводим на морское сообщение, – сообщил А.Рольбинов. – Отработали с компанией «Евроцемент» требуемые для стройотрасли объемы материала, который будет фасоваться в «биг бэги» и перевозиться дополнительным флотом».

«Ситуация находится под постоянным контролем губернатора», – заверил он.

А.Рольбинов уточнил, что Минтрансом России подтверждена готовность передислокации судов для снабжения региона всеми необходимыми ресурсами. В течение ближайших двух недель провозные мощности в морском сообщении Санкт-Петербург – Калининград будут усилены дополнительными судами.

Напомним, что 18 июня были введены ограничения для товаров, попавших под санкции Евросоюза, которые идут в Калининградскую область транзитом через территорию Литвы по железной дороге, а также автомобильным транспортом.

Фото: Оборонлогистика