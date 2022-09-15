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Черновик
15.09.2022

«Кролики – это не только ценный мех…»


    • По данным Евростата, российский экспорт необработанных меховых шкурок в страны Евросоюза с января по июнь 2022 года в денежном эквиваленте составил 16,5 млн евро. Это на 18,7% больше показателя за аналогичный период 2021 года – 13,9 млн евро.

    Самый «дорогой» объем необработанных меховых шкурок в страны ЕС завезен в марте – на сумму 9,8 млн евро, что на 200% больше, чем в марте прошлого года: тогда в ЕС было завезено необработанных меховых шкурок на 4,9 млн евро.

    Меньше всего на необработанные меховые шкурки в ЕС в этом году потратились в январе (0,38 млн евро), и мае (0,75 млн евро). Суммы за указанные месяцы прошлого года составили 1,58 млн евро и 1,15 млн евро (-24% и -65% соответственно).

    Июнь 2022 года показал падение на 13,7% по отношению к аналогичному периоду 2021 года – 2,5 млн и 2,9 млн евро соответственно.

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    Основные покупатели этого года – Германия, Италия, Финляндия.

    Так, за январь-июнь 20222 года в Германию завезено необработанных меховых шкурок на 7,9 млн евро, когда как за аналогичный период прошлого года в два раза меньше – на 3,9 млн евро. В марте 2022 года Германия приобрела шкурок на самую большую за полугодие сумму – 5,18 млн евро (+ 259% по отношению к марту 2021 года, когда этот показатель составлял 2 млн евро). В мае этого года поставок в Германию не было (май 2021 года – 0,55 млн евро).

    Италия поставки необработанных меховых шкурок за первые шесть месяцев нарастила до 6,47 млн евро, что на 61,7% больше суммы за этот же период прошлого года – 4 млн евро. Больше всего за необработанный мех Италия заплатила в марте этого года – 4,3 млн евро, что в четыре раза больше, чем в марте 2021 года — 1, 63 млн евро.


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