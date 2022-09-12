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Атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» выгружена на причал терминала «Моби Дик»
12.09.2022

Атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» выгружена на причал терминала «Моби Дик»


    • Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» выгружена с помощью самоходных осей на берег на терминале «Моби Дик», сообщает пресс-служба правительства Мурманской области. «Морская часть беспрецедентного инженерно-логистического проекта транспортировки легенды отечественного флота в здание Музея военно-морской славы в Кронштадте успешно завершена», — говорится в пресс-релизе.

    Еще на борту баржи «Атлант», которая транспортировала К-3 из Выборгского залива в Кронштадт и подняла ее до уровня причала, была проведена операция по разделению прочного корпуса лодки на две части. С помощью алмазного каната был сделан разрез по отсеку донору, заменившему давно выпиленный по соображениям безопасности реакторный отсек. Без этого выгрузка 107-метрового корабля весом 2,5 тыс. тонн на терминале была бы технически невозможна. Кроме того, транспортировка лодки целиком по суше через город потребовала бы значительно увеличить масштаб работ по разбору дорожных конструкций, что фактически обездвижило бы весь Кронштадт.

    На причале терминала «Моби Дик» для К-3 был собран специальный пандус. Выгрузка частей лодки, каждая из которых имеет длину более 50 м, произведена с помощью самоходного модульного транспортера, спроектированного для этого проекта.

    Скорость составляла около 2,5 км/ч. Периодически проводились технические остановки для работы с балластной системой «Атланта»: необходимо было балансировать груз и нивелировать расхождение с причальной стенкой при выкатке лодки, поскольку баржа, освобождаясь от груза, стремилась подняться на поверхность воды.

    «Когда обе части подводной лодки оказались на суше, команда «Атланта» дала гудок, символически попрощавшись с подводной лодкой, а оператор самоходного погрузчика с ювелирной точностью соединил оба сегмента АПЛ», — отмечается в пресс-релизе.

    «Морской этап операции по транспортировке К-3 «Ленинский комсомол» в здание Музея военно-морской славы успешно завершен. Большое спасибо специалистам, которые разработали и реализовали соответствующие проектные решения. Работа выполнена на высочайшем уровне. Удалось преодолеть все трудности, связанные с погодными условиями и технологическими вызовами. Уверена, что полученный опыт будет востребован в дальнейшем российскими инженерами транспортной отрасли и логистами при реализации крупных общественно значимых проектов», — сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

    Следующим этапом операции по транспортировке К-3 станет сухопутная перевозка по улицам Кронштадта к зданию Музея военно-морской славы. Никогда ранее подобное судно не перевозилось через городскую улично-дорожную сеть. По пути следования предстоит демонтировать и затем восстановить более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, две эстакады теплосети, более 800 м бордюров и т.д. Будет демонтирована и затем восстановлена теплотрасса, к зданию музея построят специальную подъездную дорогу.

    Фото: сайт правительства Мурманской области, пресс-служба АНО «Остров фортов»


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