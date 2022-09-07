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Все регионы Севморпути должны получать выгоду
07.09.2022

Все регионы Севморпути должны получать выгоду


    • Наряду с планами развития транспортных коридоров важно обновлять подвижной и тяговый состав отечественных железных дорог, загружать российские верфи заказами на современные, качественные наливные суда, сухогрузы и контейнеровозы, в том числе ледового класса, для дальнейшего освоения Северного морского пути как мощной транспортной артерии национального и глобального международного значения с круглогодичной навигацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    В.Путин отметил, что современные ледоколы, которые мы проектируем и строим, позволяют это сделать уже сейчас. «В текущем году на Севморпути состоялся первый контейнерный рейс между Мурманском и Камчаткой. Он ещё раз подтвердил надёжность проводки судов в арктической зоне, её безопасность», — цитирует пресс-служба Кремля главу государства.

    «Однако отмечу: дело не только в том, чтобы разрешить проход судов в Арктике или просто соединить две конечные точки между собой, — продолжил президент. — Нужно сделать так, чтобы в каждом порту на пути следования производилось обслуживание судов и обработка грузов, а график движения был ритмичным и предсказуемым, надёжным. В этом случае все пункты маршрута и все регионы Севморпути получат выгоду от работы логистического коридора. Именно к этому мы и должны стремиться»,

    В. Путин подчеркнул, что правительство уже утвердило план развития Севморпути до 2035 года. На его реализацию планируется направить 1,8 трлн рублей из разных источников. По прогнозу, грузопоток этого коридора может вырасти с нынешних 35 млн тонн до целевого показателя в 220 млн тонн в год.

    «Конечно, ключевой вопрос – это грузовая база как для перевозок с Дальнего Востока, так и в обратном направлении. Для этого нужно предложить экономически обоснованный, конкурентный тариф. Прошу Правительство внимательно отработать все эти вопросы», — сказал В.Путин.

    Фото: сайт Кремля


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