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8-я ежегодная конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург» 5-6 октября 2022
01.09.2022

8-я ежегодная конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург» 5-6 октября 2022


    • translogistika 2022 3 Мероприятия, Новости8-я ежегодная конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург» пройдет 5-6 октября 2022 в КЦ «ПетроКонгресс».

    Конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург» — важное профессиональное мероприятие Северной столицы, ставшее универсальной площадкой для нетворкинга и профессионального диалога представителей транспортно-логистического рынка России с потенциальными заказчиками и поставщиками, обмена опытом и бизнес-инициативами.

    В программе конференции этого года — обзор последних изменений рынка грузоперевозок, определение новых логистических маршрутов, актуальные решения для ВЭД, знакомство с технологиями по снижению издержек и смарт-кейсами от лидеров рынка.

    Темы выступлений:

    • NEW! Международная логистика фэшн-ритейла. Антикризисные решения. MELON FASHION GROUP
    • Новая логистика в новом ритейле: Изменения и тренды в логистике. Изменения и тренды в e-com. Международное направление. Развитие Северного морского пути. DPD в России
    • Параллельный импорт. Инструкция по применению. DIGITAL VED
      • в обход санкций: список товаров для параллельного импорта
      • «зеленый коридор» или как ввозить товары параллельного импорта 
      • тактика ведения переговоров с производителями
      • инструменты ВЭД: зарубежный торговый дом 
      • нивелируем риски: новые маршруты для импорта
    • Тенденции таможенного контроля 2022.Denuo
    • Реэкспорт — инструмент минимизации ущерба от санкций.НОВЕЛКО
    • О мерах поддержки и регулирующем воздействии государства на сегмент логистики в нынешних условиях.Комитет по транспорту и логистике СПб ТПП
    • Оперативные и системные меры поддержки международных автомобильных перевозчиков. Обзор новых маршрутов на рынке автомобильных грузоперевозок.Филиал АСМАП по СЗФО
    • Логистические схемы в условиях серьезных ограничений.Апатит (филиал ФОСАГРО)
    • Актуальные сценарии для железнодорожных перевозок.Ассоциация компаний-перевозчиков и операторов подвижного состава железнодорожного транспорта (АСКОП)
    • Какие проблемы портов нужно решать в приоритетном порядке и как.Комитет по коммерческим и правовым вопросам, Ассоциация Морских Торговых Портов

    Программа конференции 2022 >>>

    Спикеры 2022 >>>

    Cреди новых участников: Melon Fashion Group, РЖД, Аэрофлот, Почта России, Хенкель Рус, Pony Express, Совкомбанк Страхование, Ингосстрах, Ренессанс Страхование, Невский торгово-промышленный комплекс, Завод металлических изделий, Балтийский завод, SLK Cement, Arctic Route, Ресурс Транс, Synergy Trading и многие другие.

    Тренды и перспективы развития транспортной и логистической отрасли в условиях глобальных перемен, лучшие бизнес-модели от российских экспертов, обмен реальным, живым, релевантным опытом, возможность за короткое время и в неформальной обстановке провести переговоры и найти новых партнеров среди транспортных компаний, экспедиторов, грузовладельцев, страховых брокеров и юридических фирм – все это и многое другое ждет вас на конференции «ТрансЛогистика Санкт-Петербург».

     

    Генеральный информационный спонсор – биржа грузоперевозок ATI.SU.

    При поддержке: Горизонт событий, Гильдия профессионалов ВЭД Гермес, Компас ВЭД, РЖД-Партнер, Логистика, Грузавтотранс, M.A.Research, Logistics.ru, Корабел.ру, Морские вести России, Морские порты, Таможенные новости, Точка продаж, Склад&Техника, Vgudok, m2rent.ru, Морской Петербург, Logirus, ДЕПО, SeaNews, ИТС России, PortNews, PromPortal.su и многих других.

    Подробнее о конференции: на сайте translogistica-spb.ru

     

    Принять участие в качестве спикера или делегата, а также получить дополнительную информацию об участии можно:

    По телефону: +7(812) 401 69 55
    По e-mail: conference@mvk.ru

     

    Организатор: Компания MVK, офис в Санкт-Петербурге


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