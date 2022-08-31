Выставка-конференция по судостроению и освоению шельфа «OMR 2022» состоится в Санкт-Петербурге в сентябре

Ведущие игроки рынка судостроения и ТЭК, представители органов власти и науки соберутся 13-16 сентября в городе на Неве для обсуждения важнейших аспектов освоения Арктики и Северного морского пути, в рамках Международной конференция и выставка по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения шельфа OMR 2022.

Форум «OMR» является единственной в России гибридной бизнес-платформой, которая фокусируется на обсуждении вопросов разработки морских нефтегазовых ресурсов в акватории морей Арктической зоны России, эксплуатации морских комплексов в сложных ледовых условиях, транспортировкой углеводородов, судоходства по СМП, цифровизации бизнес-процессов, навигации и связи в северных акваториях, морской медицины, промышленной и экологической безопасности в Арктике.

В 2022 году в рамках Пленарного заседания будут обсуждаться «Стратегические цели и задачи судостроительного и технико-технологического обеспечения освоения углеводородных ресурсов Арктики и континентального шельфа Российской Федерации».

Своё участие в Форуме подтвердили свыше 600 отраслевых экспертов, в их числе представители Минэнерго России, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минприроды России, Минздрава России, ПАО «Газпром», ООО «Газпром нефть шельф», АО «ОСК», ООО «Газпром флот», ПАО «ЛУКОЙЛ», ААНИИ, АО «Росгеология», АО «Балтийский завод», АО «ЦТСС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО АО «Силовые машины», ООО «Транзас-Новигатор», ЦКБ МТ «Рубин», ЦКБ «Коралл», АО «ЦКБ «Лазурит», ЦКБ «Монолит», СПО «Арктика», ООО «МЕДПЛАНТ» и др.

Одной из важнейших составляющих деловой программы конференции и выставки станет «Биржа импортозамещения», содействие в её организации оказывают Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт- Петербурга, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и Центр развития и поддержки предпринимательства. Биржа позволит проинформировать заинтересованные компании о направлениях производственных заказов крупных предприятий в сфере судостроения, судоремонта и смежных отраслей, а также провести предварительные переговоры с представителями предприятий-заказчиков. Закупщиками выступят – ООО «Газпромнефть Шиппинг», ООО «Газпром нефть шельф», ЗАО «Омский завод инновационных технологий».

Все четыре дня на форуме будет работать Молодёжная сессия. Для её участников будут организованы мастер-классы с ведущими отраслевыми специалистами, а также состоится решение кейсов в области поиска и разведки углеводородов на континентальном шельфе, судостроения и морской медицины.

Выставочная экспозиция представит технические решения для создания и эксплуатации современного флота; перспективные технологии и оборудование для обустройства инфраструктуры шельфа, включая строительство и эксплуатацию портов, развития транспортной системы в Арктике.

Среди участников выставки более 60 отраслевых предприятии Санкт-Петербурга, Архангельской и Ленинградской областей (в рамках региональных экспозиций), ООО «ССК «Звезда», АО «ДЦСС», АО «ПО «Севмаш», АО «Средне-Невский судостроительный завод», АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО «ОКБМ Африкантов», ООО «Уралмаш НГО Холдинг», НИЦ «Курчатовский институт», ФГБУ «ВНИИОкеангеология», АО «НПП ПТ «Океанос», АО «Морские навигационные системы» и другие.

Традиционно для посетителей и делегатов OMR 2022 будут организованы технические семинары на промышленных объектах СЗФО: ААНИИ (исследования гидродинамики морского транспорта и ледовых качеств судов в опытном ледовом бассейне), ФГУП «Крыловский научный центр» (посещение экспериментальной базы: ледовый опытный бассейн, ландшафтная труба, тренажёрный центр, стенды статических и ресурсных испытаний конструкций).

«OMR 2022» проводится в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2014 г. № 294-р и Поручением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2022 г. № АН-П51-6930 при координирующей роли Российской академии наук и активном участии ведущих российских компаний, задействованных в освоении континентального шельфа и реализации крупных нефтегазовых проектов, в рамках Петербургского международного газового форума.

Поддержку мероприятию оказывают ведущие отраслевые компании:

Генеральный спонсор — ПАО «Газпром»,

Спонсор круглого стола — ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ»,

Спонсор круглого стола «Арктическая и морская медицина» — ООО «МЕДПЛАНТ»,

Спонсор Молодёжной сессии — ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

Официальное информационное агентство – Федеральное агентство новостей.

Подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия www.omr—russia.ru