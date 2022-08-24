«Михаил Сомов» завершил рейс по полярным станциям

Завершился 45-дневный рейс научного судна «Михаил Сомов» по полярным станциям Росгидромета, и «Михаил Сомов» успешно вернулся в порт приписки Архангельск, сообщает портал GoArctic со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии.

Рейс продолжался с 5 июля. За это время грузы на зиму были доставлены на 36 полярных станций Росгидромета в Белом и Баренцевом морях, ряд станций прошли модернизацию или возобновили свою работу.

Во время рейса новые автоматические метеостанции установлены на Мысе Желания (Новая Земля), на острове Вилькицкого и на ямальском Тамбее. Работы проведены по проекту «Модернизация и развитие гидрометеорологической сети наблюдений за состоянием окружающей среды в Арктической зоне России».

Возобновлены метеорологические наблюдения на необитаемом острове Уединения в Карском море. Там установлена автоматическая метеорологическая станция, для работы которой не требуется присутствие полярников.

На Объединенной гидрометеорологической станции Диксон установлен актинометрический автоматический комплекс.

На семи станциях смонтированы комплекты измерителей нижней границы облаков СД-02-20. Солнечные электростанции установлены на станциях МГ-2 Индига, МГ-2 Абрамовский Маяк, МГ-2 Зимнегорский Маяк, МГ-2 Сосновец и МГ-2 Канин Нос. Помимо прочего, полярникам в регионе завезли снегоходы и дизельные генераторы.

В ближайшее время «Михаил Сомов» покинет Архангельск и уйдёт в рейс по Северному морскому пути на восток.

Напомним, в навигацию 2021 года было запланировано два рейса. Первый — с начала июля до середины августа — в Белое, Баренцево и Карское моря по станциям Северного управления по гидрометеорологии, а также на труднодоступную станцию МГ-2 Святой Нос Мурманского управления по гидрометеорологии. Второй рейс, запланированный на осень, – по станциям Якутского и Чукотского управлений по гидрометеорологии.

Фото: Северное УГМС