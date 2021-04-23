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Груз на труднодоступные арктические станции доставит «Михаил Сомов»
23.04.2021

Груз на труднодоступные арктические станции доставит «Михаил Сомов»

    • Росгидромет приступит к снабжению  труднодоступных арктических станций в июле.

    Каждый год Северное УГМС Росгидромета завозит различные грузы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности, на труднодоступные арктические станции, в национальные парки и на другие объекты. Оборудование и припасы, а также смену личного состава доставляет научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов».

    В навигацию 2021 года запланированы два рейса. Первый — с начала июля до середины августа — в Белое, Баренцево и Карское моря по станциям Северного управления по гидрометеорологии (УГМС), а также на труднодоступную станцию МГ-2 Святой Нос Мурманского УГМС. Второй рейс по станциям Якутского и Чукотского УГМС состоится осенью, сообщает пресс-служба Минприроды.

    В настоящее время момент уже заключены договоры на поставку строительных и пиломатериалов, дров и угля, газа, дизельных и бензиновых двигателей и генераторов, запчастей к ним, радиозондов и оболочек, химикатов, метеорологических термометров и ряда других грузов. Объявлены закупки на поставку продуктов питания и дизельного топлива для труднодоступных станций и судов, несамоходного понтона, запасных частей к дизельным отопительным котлам и т.д.

    Во время рейсов судно «Михаил Сомов» выполнит ряд работ в рамках модернизации и развития гидрометеорологической сети наблюдений, а также технического перевооружения учреждений и организаций Росгидромета.


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