КСК побил суточный рекорд погрузки

Зерновой терминал «КСК», входящий в состав холдинга группы компаний «Дело», установил 18 августа новый суточный рекорд по перевалке зерна, перевалив порядка 37,2 тыс. тонн зерновых. Это на 1 тыс. тонн превышает предыдущий рекорд, достигнутый в ноябре 2021 прошлого года, когда было перевалено 36,2 тыс. тонн).

Как пояснили в группе, ключевым фактором в достижении таких результатов стало операционное совершенствование. Сейчас процессом погрузки управляют единовременно два оператора, разделяя выгрузку с железной дороги и погрузку на суда. «Данное решение снижает вероятность допущения ошибок и аварийных остановок. Увеличению скорости погрузки зерна в суда способствовали ряд таких совершенствований как увеличение частотности перемещения погрузочных машин от трюма к трюму, переключение потоков из разных силосов, равномерное заполнение трюмов и активное разравнивание груза (штивка)», – отметили в ГК «Дело».

Напомним, в июле этого года у глубоководного причала №40А зернового терминала КСК было обработано судно «Sabaek» грузоподъемностью более 100 тыс. тонн.

Фото: КСК