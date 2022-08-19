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Макулатура попала под квоты
19.08.2022

Макулатура попала под квоты


    • Правительство приняло решение ввести квоты на экспорт бумаги и картона. Они будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. Соответствующее постановление — от 18 августа 2022 года №1434 – опубликовано на сайте правительства РФ.

    Квота составит 30 тыс. тонн. Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли. Сделать это нужно до 31 августа.

    Принятое решение направлено на поддержку производителей картонной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей продукции. Кроме того, оно позволит не допустить дефицита такого сырья на внутреннем рынке, поясняют в правительстве.

    Фото: Telegram-канал правительства РФ


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