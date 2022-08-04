Как изменились маршруты перевозок химических грузов и грузов ЦБК

География железнодорожных перевозок химических грузов и грузов ЦБК, которые ранее преимущественно направлялись через порты юга на экспорт в Турцию, Индию, Израиль, ОАЭ и Египет, изменилась.

Как рассказал на форуме «ЮгТранс» в Новороссийске начальник отдела по работе с ключевыми клиентами АО «РЖД Бизнес Актив» Юлия Буевич, одним из ключевых новых направлений перевозок грузов ЦБК в связи с общим разворотом логистики на восток стал Китай.

По оценкам компании, общий объем экспорта бумаги во втором квартале 2022 года вырос к первому квартале на 5% до 5 тыс. TEU. Экспорт через порты Северо-Запада снизился на 80%. В Китай грузопоток шел через станции Сибири, Дальнего Востока и Забайкальского края. Рост перевозок через порты и сухопутные погранпереходы на Дальнем Востоке составил 40%, при этом грузопоток через Наушки и Забайкальск вырос вдвое.

Перевозки пиломатериалов через порты Дальнего Востока выросли на 60%, перевозки в Казахстан – в 5 раз.

Перевозках химических грузов через порты юга во втором квартале этого года сократились к первому кварталу на 13% в основном за счет отгрузок на Индию, Италию, Египет, Израиль и Южную Африку. Во многом, отметила Ю.Буевич, снижение носит сезонный характер в связи с открытием речной навигации и частично компенсировано перевозками в Китай через Дальний Восток и Забайкальский край.

«РЖД Бизнес Актив» перераспределяет парк с восточного направления на юг, в порты Новороссийск и Кавказ – от одного поезда в день. «Поскольку экспортные отправки обусловлены наличием импорта, компания организуют сервисы с востока на юг – действует сервис из Китая через Забайкальск в Ростов. Для поддержки небольших заводов-грузоотправителей компания организует не только контейнерные поезда, но и повагонные отправки», – отметила Ю.Буевич.

Фото: АО «РЖД Бизнес Актив»