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Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
17.08.2022

Контейнерооборот российских портов в июле 2022

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