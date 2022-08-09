Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2022: в июле перевозки удобрений увеличились почти в 4 раза

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 7 месяцев 2022 года составили более 3,7 млн TEU (плюс 0,7%). При этом во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 461,7 тыс. TEU – на 4,6% больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за январь-июль 2022 года практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года – 2,6 млн TEU.

Самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений – рост в 2,2 раза до 64,7 тыс. TEU.

Перевозки продуктов питания также выросли, кроме картофеля, овощей и фруктов – минус 4,4% до 6,5 тыс. TEU. Объем перевозок зерна в контейнерах составил 25,1 тыс. TEU (плюс 38,6%), рыбы – 20,3 тыс. TEU (плюс 41%), мяса и животного масла – 15,5 тыс. TEU (плюс 18,3%), продуктов перемола – 6,6 тыс. TEU (плюс 10,2%), прочих продовольственных товаров – 128,4 тыс. TEU (плюс 23,1%).

Перевозки химикатов и соды в контейнерах выросли на 1,8% (до 446,8 тыс. TEU), бумаги – на 3% (до 208,9 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 10,2% (до 104 тыс. TEU), строительных грузов – на 16,8% (до 98 тыс. TEU).

Положительная динамика наблюдается также в перевозках нефтяных грузов – на 6,7% (до 44,7 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья – на 4,1% (до 21,8 тыс. TEU).

По остальным грузам отмечается отрицательная динамика.

Снижение произошло в перевозках лесных грузов (минус 1,9% до 340,5 тыс. TEU), промышленных товаров (минус 9,5% до 240,2 тыс. TEU), метизов (минус 10,7% до 213,6 тыс. TEU), машин, станков, двигателей (минус 6,5% до 198,9 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих (минус 25,7% до 123,6 тыс. TEU), черных металлов (минус 3,9% до 135,3 тыс. TEU) и цветных металлов (минус 12,5% до 79 тыс. TEU).

Фото: телеграм-канал «Телеграмма РЖД»