Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2022: в июле перевозки удобрений увеличились почти в 4 раза
09.08.2022

Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2022: в июле перевозки удобрений увеличились почти в 4 раза


    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 7 месяцев 2022 года составили более 3,7 млн TEU (плюс 0,7%). При этом во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 461,7 тыс. TEU – на 4,6% больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за январь-июль 2022 года практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года – 2,6 млн TEU.

    Самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений – рост в 2,2 раза до 64,7 тыс. TEU.

    Перевозки продуктов питания также выросли, кроме картофеля, овощей и фруктов – минус 4,4% до 6,5 тыс. TEU. Объем перевозок зерна в контейнерах составил 25,1 тыс. TEU (плюс 38,6%), рыбы – 20,3 тыс. TEU (плюс 41%), мяса и животного масла – 15,5 тыс. TEU (плюс 18,3%), продуктов перемола – 6,6 тыс. TEU (плюс 10,2%), прочих продовольственных товаров – 128,4 тыс. TEU (плюс 23,1%).

    Chart by Visualizer

    Перевозки химикатов и соды в контейнерах выросли на 1,8% (до 446,8 тыс. TEU), бумаги – на 3% (до 208,9 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 10,2% (до 104 тыс. TEU), строительных грузов – на 16,8% (до 98 тыс. TEU).

    Положительная динамика наблюдается также в перевозках нефтяных грузов – на 6,7% (до 44,7 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья – на 4,1% (до 21,8 тыс. TEU).

    По остальным грузам отмечается отрицательная динамика.

    Снижение произошло в перевозках лесных грузов (минус 1,9% до 340,5 тыс. TEU), промышленных товаров (минус 9,5% до 240,2 тыс. TEU), метизов (минус 10,7% до 213,6 тыс. TEU), машин, станков, двигателей (минус 6,5% до 198,9 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих (минус 25,7% до 123,6 тыс. TEU), черных металлов (минус 3,9% до 135,3 тыс. TEU) и цветных металлов (минус 12,5% до 79 тыс. TEU).

    Chart by Visualizer

    Фото: телеграм-канал «Телеграмма РЖД»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.03.2022
    Новый контейнерный сервис Шэньчжэнь — Санкт-Петербург
    Через Казахстан
    Китайконтейнерный сервисРЖДСанкт-Петербург
    0
    06.04.2022
    Март стал обвальным месяцем для авторынка
    Продажи упали на 62,9%
    2022АвтомобилиАссоциация европейского бизнесаПродажи
    0
    16.02.2022
    Контейнерооборот российских портов в январе 2022 года в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2022 года увеличился на 19,1% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 497,6 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    14.02.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2022
    После длительных китайских новогодних каникул ставки из Китая на некоторых исследуемых трейдах выросли
    2022Фрахтовые ставки
    0
    22.04.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2022 года: выросла перевалка зерна
    В марте 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 7,8% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.
    2022Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    16.03.2022
    Контейнерооборот Гонконга, 2 месяца 2022
    По итогам первых двух месяцев 2022 года контейнерооборот порта Гонконг составил 2,34 млн TEU. […]
    2022ГонконгКонтейнерооборот
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.08.2022 Контейнерооборот китайских портов, 6 месяцев 2022
    09.08.2022 Новый сервис на ВСК
    08.08.2022 Новый контейнерный сервис из Ростова-на-Дону в Новосибирск
    08.08.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2022
    08.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2022
    04.08.2022 Как изменились маршруты перевозок химических грузов и грузов ЦБК
    Госрегулирование Показать всё
    09.08.2022 Бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам
    08.08.2022 Установлены временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений
    08.08.2022 Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна
    05.08.2022 РФ определит порядок прохождения иностранных военных кораблей через внутренние морские воды Севморпути
    04.08.2022 Утвержден план развития Севморпути
    03.08.2022 Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти