Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2022

На прошедшей неделе рост ставок на трейде Азия – Европа сменился падением. На других исследуемых трейдах также отмечено снижение ставок.

Так, ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с 31 неделей на 3,3%, ставки на порты Средиземноморья снизились на 1,8%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе увеличились на 0,5%, на порты восточного побережья, напротив, уменьшились – на 0,8%.

Заметно упали ставки из Китая на Персидский залив – минус 11,5% к уровню 31 недели. Ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 1,5%, на Южную Америку – на 2,3%.

На внутриазиатском трейде отмечено увеличение уровня ставок. Ставки из Китая на порты Японии выросли на 1,8%, ставки на Южную Корею поднялись на 1,9%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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