Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2022
18.07.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2022


    • На 28 неделе года ставки на основных исследуемых трейдах увеличились. Только ставки на порты восточного побережья США сократились.

    Так, ставки из Китая на порты Северной Европы и Средиземноморья по сравнению с позапрошлой неделей увеличились одинаково на 1,8%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 2,5%, в то же время ставки на порты восточного побережья уменьшились – на 1,1%.

    Ставки из Китая на Персидский залив выросли на прошлой неделе на 1,9%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию увеличились на 0,4%. Ставки на Южную Америку показали рост – плюс 3,2%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии выросли на 0,9%, ставки на Южную Корею – на 0,1%.

    Chart by Visualizer

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2022
    Динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    21.04.2022
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2022
    Российский экспорт в страны Европейского Союза вырос в 2 раза
    2022Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    06.05.2022
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в марте 2022 года
    В марте 2022 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна увеличился относительно показателя марта прошлого года на 50%.
    Только для подписчиков
    2022Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    26.05.2022
    Контейнерооборот портов Испании, Q1 2022
    Минус 3,3%
    Только для подписчиков
    2022ИспанияКонтейнерооборот
    0
    04.07.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2022
    На европейском направлении наблюдался рост ставок
    2022Фрахтовые ставки
    0
    05.07.2022
    TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-мае 2022
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-мае 2022 года контейнерооборот всех портов Китая, как […]
    Только для подписчиков
    2022КитайКонтейнерооборотПорты
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.07.2022 Регулярный контейнерный сервис из Москвы в Екатеринбург
    18.07.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 4 июля 2022 года
    18.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2022
    15.07.2022 В Германии бастуют докеры
    15.07.2022 Контейнерооборот российских портов в июне 2022
    14.07.2022 «ТрансКонтейнер» запустил сервис из Иркутска в Китай через Достык
    Госрегулирование Показать всё
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    15.07.2022 Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    15.07.2022 Закон о ТОР и свободном порте Владивосток
    12.07.2022 Дальневосточные регионы получат субсидии на подъем затонувших судов
    11.07.2022 Штаб по транспортно-логистическим коридорам обсудил пункты пропуска
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти