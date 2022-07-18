Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2022

На 28 неделе года ставки на основных исследуемых трейдах увеличились. Только ставки на порты восточного побережья США сократились.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы и Средиземноморья по сравнению с позапрошлой неделей увеличились одинаково на 1,8%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 2,5%, в то же время ставки на порты восточного побережья уменьшились – на 1,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив выросли на прошлой неделе на 1,9%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию увеличились на 0,4%. Ставки на Южную Америку показали рост – плюс 3,2%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии выросли на 0,9%, ставки на Южную Корею – на 0,1%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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