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10 тысяч поездов Китай – Европа через Эрэн-Хото
10.08.2022

10 тысяч поездов Китай – Европа через Эрэн-Хото


    • С 2013 года через КПП Эрэн-Хото, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия, прошло 10 тыс. грузовых поездов Китай – Европа.

    6 августа через Эрэн-Хото прошел 10-тысячный поезд, сообщает информационное агентство Xinhua. Состав доставит в Малашевичи (Польша) пятьдесят 40-футовых контейнеров.

    По информации China Railway Hohhot Group, потребовалось более 8 лет, чтобы количество грузовых поездов Китай – Европа, обслуживаемых на КПП Эрэн-Хото, достигло 5 тыс., и всего лишь менее чем за два года этот показатель вырос с 5 тыс. до 10 тыс.

    Эрэн-Хото является крупнейшим сухопутным КПП на границе Китая и Монголии. В настоящее время через него проходят 58 маршрутов грузовых поездов Китай – Европа, которые охватывают более 60 пунктов назначения в 10 странах.

    Фото: Xinhua


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