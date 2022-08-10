10 тысяч поездов Китай – Европа через Эрэн-Хото

С 2013 года через КПП Эрэн-Хото, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия, прошло 10 тыс. грузовых поездов Китай – Европа.

6 августа через Эрэн-Хото прошел 10-тысячный поезд, сообщает информационное агентство Xinhua. Состав доставит в Малашевичи (Польша) пятьдесят 40-футовых контейнеров.

По информации China Railway Hohhot Group, потребовалось более 8 лет, чтобы количество грузовых поездов Китай – Европа, обслуживаемых на КПП Эрэн-Хото, достигло 5 тыс., и всего лишь менее чем за два года этот показатель вырос с 5 тыс. до 10 тыс.

Эрэн-Хото является крупнейшим сухопутным КПП на границе Китая и Монголии. В настоящее время через него проходят 58 маршрутов грузовых поездов Китай – Европа, которые охватывают более 60 пунктов назначения в 10 странах.

Фото: Xinhua