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Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна
08.08.2022

Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна


    • Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне. Об этом 5 августа заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на выездном заседании оперштаба в Республике Башкортостан, участники которого обсудили ход уборочной кампании в стране.

    «В настоящее время работы интенсивно идут во всех федеральных округах. Убрано 27% площади, аграрии собрали порядка 55 млн тонн зерновых. Текущая урожайность в целом неплохая, однако объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад, – цитирует пресс-служба ведомства Д.Патрушева. – Во-первых, во многих субъектах из-за холодной весны аграрии приступили к уборке позднее. Во-вторых, сами работы проходят непросто – на отдельных территориях условия осложнены дождями, высокой влажностью и ветрами. Кроме того, в текущей ситуации существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику, а для иностранной техники есть сложности с поставкой комплектующих».

    «В совокупности всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», – подчеркнул он.  

    По его словам, ситуация на глобальных рынках непростая, в особенности по пшенице. В этом сезоне в силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Также из-за климатических аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую очередь, в США. Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду.  

    Фото: сайт Минсельхоза


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