Европейские торговые организации хотят пересмотра правил конкуренции в области контейнерных перевозок

Европейские и международные деловые организации призывают Европейскую комиссию немедленно начать пересмотр правил конкуренции в области контейнерных перевозок.

Десять торговых организаций, представляющих интересы владельцев и экспедиторов грузов, операторов портовых терминалов и других участников цепочки поставок, зависящих от контейнерных перевозок, требуют немедленного начала пересмотра, принятого Европейским союзом Постановления об освобождении от ответственности консорциумов, занятых в отрасли контейнерных перевозок.

Как сообщает ассоциация Feport, представляющая интересы большого числа терминальных операторов и стивидорных компаний ЕС, постановление выводит контейнерные линии из-под многих сдержек и противовесов, заложенных в законодательстве Евросоюза о конкуренции, и позволяет им обмениваться коммерческой информацией в целях оптимизации управления флотом и расписанием сервисов.

«Европейские компании и другие участники цепочек поставок столкнулись с серьезными перебоями в перевозках товаров контейнерными линиями с момента последнего обновления Регламента в апреле 2020 года, часто рейсы отменяются или перенаправляются в другие порты, о чем линии уведомляют в последний момент, – отмечается в заявление ассоциации. – В то же время ставки на перевозку выросли на многих маршрутах более чем в четыре раза и продолжают оставаться в 3-4 раза выше, чем до пандемии в 2019 году».

«Последствия локдаунов в пандемию оказали существенное влияние на производство товаров и изменение спроса. Но то, что морские перевозчики смогли коллективными усилиями справиться с этими последствиями и при этом получить прибыль в 2021 году в размере более $186 млрд за счет остальной цепочки поставок и, в конечном счете, за счет потребителей в Европе, говорит о том, что что-то не так. Выгоды от исключения из общего законодательства о конкуренции, которыми пользуются судоходные линии, не распределяются справедливо между ними и остальными участниками процесса, и это само по себе является убедительной причиной для того, что блокирующее исключение должно быть срочно пересмотрено», – подчеркнули в Feport.

В письме в Европейскую комиссию торговые организации ссылаются на расследование и результаты Федеральной морской комиссии США (FMC), по итогам которых в мае был принят новый закон о реформе морского судоходства, учитывающий претензии пользователей и поставщиков услуг контейнерных судоходных линий.

Пересмотр Регламента позволит всем заинтересованным сторонам представить доказательства и аргументы относительно того, как Комиссия должна действовать, чтобы обеспечить справедливое и прозрачное функционирование рынка контейнерных deep sea перевозок для всех участников морской цепочки поставок. Пересмотр должен включать рассмотрение новых мер и механизмов, при этом необходимо выделить достаточно времени для их изучения и внедрения до истечения срока действия действующего регламента в апреле 2024 года, предлагает Feport.

Фото: Feport