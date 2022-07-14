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В бухте Нагаева в этом году поднимут четыре затонувших судна
14.07.2022

В бухте Нагаева в этом году поднимут четыре затонувших судна


    • В 2022 году в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в бухте Нагаева планируется поднять и утилизировать четыре судна, сообщает пресс-служба Росморречфлота с ссылкой на информацию ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива».

    В феврале 2021 года правительство РФ утвердило «дорожную карту» по подъёму и утилизации затонувших судов в акватории Дальневосточного федерального округа. Пилотным регионом выступила Магаданская область, где в бухте Нагаева насчитывалось 22 затонувших судна.

    В соответствии с «дорожной картой» в 2021 году планировалось поднять и утилизировать четыре судна: «Гусфар-1», катер РС-300 «Линг», СДС «Серес» и «Малли». На выполнение работ по комплексной утилизации четырёх судов, переданных в собственность Магаданской области, по итогам торгов были заключены государственные контракты.

    За минувший год в морском порту Магадан подняты и полностью утилизированы «Линг», «Гусфар-1» и «Серес», а также суда, не входившие в дорожную карту: баржа, СТР «Бухаро» и СТР-420 «Юшино» (утилизирован на 97%).

    Судну «Малли» в сентябре 2021 года была придана положительная плавучесть, проведены работы по облегчению корпуса от крупногабаритных надстроек, очистке внутренних помещений от мусора и обшивки, демонтажу оборудования. По мере облегчения корпуса в июле этого года была завершена буксировка судна к специализированному участку для дальнейшей разделки на берегу. В настоящее время выполнено 57% по утилизации судна.

    В 2022 году в бухте Нагаева планируется поднять и утилизировать четыре судна: пассажирский теплоход «Борис Борзенко», траулер «Наровчатск», рыболовное судно «Алапаевск» и затонувший в декабре 2021 года сейнер МРС-150-253.

    «Сейнер долгое время находился на береговой полосе в районе рыбного порта, будучи непригодным к эксплуатации. 3 декабря 2021 года во время полной воды в акватории бухты Нагаева, под воздействием нагонной ветровой волны сейнер был смыт с береговой полосы и вынесен в акваторию морского порта Магадан в районе рыбного порта. За 8 минут сейнер МРС-150-253 ушел под воду, затонувшее судно стало подводным препятствием и навигационной опасностью для плавания судов. 6 декабря 2021 года и.о. капитана морского порта Магадан было издано распоряжение о запрете плавания в данном районе», – говорится в пресс-релизе.

    В июле затонувшее судно МРС-150-253 с помощью надувных понтонов поднято со дна и отбуксировано к берегу. Распоряжением и.о. капитана морского порта Магадан район, где был затоплен сейнер, открыт для плавания.

    В настоящее время идет активная фаза подготовки к утилизации этих судов, ведутся водолазные работы, закупается недостающее оборудование. Исполнитель работ для этой цели приобрел и доставляет в Магадан лебедку с тяговым усилием 1 тыс. тонн, что позволит значительно быстрее доставить эти суда в район разделки и утилизации.

    За период действия программы по «Генеральной уборке» 2022-2024 годов в бухте Нагаева должны утилизировать 18 затонувших судов и, таким образом, полностью от них очистить акваторию и прибрежную полосу бухты.

    Фото: Росморречфлот


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