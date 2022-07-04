О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК

Пошлины на вывоз из России подсолнечного масла, подсолнечного шрота и семян подсолнечника продлены по 31 августа 2023 года включительно. Кроме того, скорректирована формула расчета вывозных пошлин на зерновые культуры (пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу), масло подсолнечное и подсолнечный шрот, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Предполагается, что принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, а также обеспечить стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке.

«В России действуют гибкие экспортные пошлины на указанную продукцию АПК. Они зависят от индикативной (среднее арифметическое рыночных показателей) и базовой цен. Ранее базовые цены были привязаны к курсу доллара, теперь они будут рассчитываться в рублях», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Так, для подсолнечного масла базовая цена составит 82 500 рублей за тонну (вместо 1000 долларов ранее), на шрот – 13 875 рублей за тонну (ранее было 185 долл.), на пшеницу и меслин — 15 000 рублей за тонну (ранее было 200 долларов), на ячмень и кукурузу – 13 875 рублей за тонну (ранее было 185 долларов).

Решение было одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России 23 июня.

Правительством подписано соответствующее постановление, подготовленное Минсельхозом.

Фото: сайт Минсельхоза