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Продлена квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов
01.08.2022

Продлена квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов

    • Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать до конца 2022 года, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Согласно новому постановлению квота составит 1,35 млн тонн. При экспорте металла в объёме квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

    Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьём отечественных предприятий металлургической отрасли в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран.

    «В 2021 году правительство вводило временные вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы на фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырьё, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении.

    Напомним, тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов были введены с 1 июня этого года. Они действовали до 31 июля.

    Документ будет опубликован позже.

    Фото: сайт правительства РФ


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