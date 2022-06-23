Взрыв на контейнеровозе MSC

21 июня на контейнеровозе «MSC Rachele» (флаг Панамы) произошел взрыв в машинном отделении. Пострадали три члена экипажа, сообщает Container-News.

Контейнеровоз направлялся из итальянского Неаполя во французский порт Фос-сюр-Мер. В результате происшествия трое членов экипажа получили ранения, двоих эвакуировали в военный госпиталь Сент-Анн в Тулоне и одного – в госпиталь Сент-Мюссе в этом же городе. Само судно потеряло ход.

«MSC Rachele» отбуксирован в порт Марсель-Фос, где и остается в настоящее время, пишет Container-News со ссылкой на данные MarineTraffic.

Отмечается, что пожар на борту взяли под контроль в полдень 21 июня. О повреждениях на судне не сообщается.

Фото: Ship-photo-roster