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Взрыв на контейнеровозе MSC
23.06.2022

Взрыв на контейнеровозе MSC

    • 21 июня на контейнеровозе «MSC Rachele» (флаг Панамы) произошел взрыв в машинном отделении. Пострадали три члена экипажа, сообщает Container-News.

    Контейнеровоз направлялся из итальянского Неаполя во французский порт Фос-сюр-Мер. В результате происшествия трое членов экипажа получили ранения, двоих эвакуировали в военный госпиталь Сент-Анн в Тулоне и одного – в госпиталь Сент-Мюссе в этом же городе. Само судно потеряло ход.

    «MSC Rachele» отбуксирован в порт Марсель-Фос, где и остается в настоящее время, пишет Container-News со ссылкой на данные MarineTraffic.

    Отмечается, что пожар на борту взяли под контроль в полдень 21 июня. О повреждениях на судне не сообщается.

    Фото: Ship-photo-roster


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