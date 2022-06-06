Самый большой производственный цех в России

Дочерняя компания «Новатэка», «НОВАТЭК-Мурманск» – резидент ТОР «Столица Арктики», запустила на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) цех финальной сборки производственных модулей, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Сооружение, имеющее габариты 93 м в высоту, 280 м в длину и 345 м в ширину, является самым крупным производственным цехом в России. Проектная документация на его строительство ранее получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Отмечается, что масштабное помещение строительным объемом более 9 млн кубических метров, сопоставимое по высоте с 20-этажным домом, расположено на территории уникального серийного производства линий сжижения на основаниях гравитационного типа – ЦСКМС. В настоящее время там завершается строительство первой и продолжается строительство второй производственной линии для проекта «Арктик СПГ 2», который реализует «Новатэк».

Цех финальной сборки производственных модулей для линий сжижения состоит из пяти пролетов, в каждом из которых может одновременно собираться по три модуля верхних строений морской платформы – плавучей базы для производства СПГ. После сборки производственные линии будут доставлены по морю на полуостров Гыдан, где расположено месторождение Утреннее – основная ресурсная база «Арктик СПГ 2».

Проект «Арктик СПГ 2», реализуемый «Новатэком» на Гыдане, включает в себя три технологические линии по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн тонн в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Проект реализуется на основе инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа.

Фото: КРДВ