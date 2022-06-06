Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Самый большой производственный цех в России
06.06.2022

Самый большой производственный цех в России

    • Дочерняя компания «Новатэка», «НОВАТЭК-Мурманск» – резидент ТОР «Столица Арктики», запустила на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) цех финальной сборки производственных модулей, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

    Сооружение, имеющее габариты 93 м в высоту, 280 м в длину и 345 м в ширину, является самым крупным производственным цехом в России. Проектная документация на его строительство ранее получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

    Отмечается, что масштабное помещение строительным объемом более 9 млн кубических метров, сопоставимое по высоте с 20-этажным домом, расположено на территории уникального серийного производства линий сжижения на основаниях гравитационного типа – ЦСКМС. В настоящее время там завершается строительство первой и продолжается строительство второй производственной линии для проекта «Арктик СПГ 2», который реализует «Новатэк».

    Цех финальной сборки производственных модулей для линий сжижения состоит из пяти пролетов, в каждом из которых может одновременно собираться по три модуля верхних строений морской платформы – плавучей базы для производства СПГ. После сборки производственные линии будут доставлены по морю на полуостров Гыдан, где расположено месторождение Утреннее – основная ресурсная база «Арктик СПГ 2».

    Проект «Арктик СПГ 2», реализуемый «Новатэком» на Гыдане, включает в себя три технологические линии по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн тонн в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Проект реализуется на основе инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа.  

    Фото: КРДВ


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.05.2022
    В Архангельске построят тыловой железнодорожный терминал
    Компания «Полар Транс Порт» построит в Архангельске железнодорожный терминал с площадкой для выгрузки и […]
    Архангельскжд инфраструктуражд терминалМурманск
    0
    17.02.2022
    Очередной модуль для «Арктик СПГ 2»
    Грузовое судно ледового класса Arc7 «Audax» завершило сверхпоздний рейс по Северному морскому пути, доставив технологический […]
    Арктик СПГ 2НОВАТЭКСеверный морской путь
    0
    14.02.2022
    MOL построит еще один газовоз для «Арктик СПГ 2»
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) подписала договор фрахтования на газовоз ледового класса для проекта «Арктик […]
    MOLАрктик СПГ 2ГазовозДоговор фрахтования
    0
    20.01.2022
    19 млн тонн СПГ из порта Сабетта
    Оформила в 2021 году Тюменская таможня
    НОВАТЭКПоставкиСПГУральское таможенное управление
    0
    11.01.2022
    «Новатэк» подписал договоры на поставки СПГ в Китай
    Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd., трейдинговое подразделение ОАО «Новатэк», и Zhejiang Energy […]
    КитайНОВАТЭКПоставкиСПГ
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.06.2022 Контейнерный импорт в январе-апреле 2022
    07.06.2022 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть
    06.06.2022 Новый сервис из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний Восток
    06.06.2022 Первый поезд FESCO из Китая в Калининград через Казахстан
    06.06.2022 PIL возобновляет заходы на Маврикий
    06.06.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    01.06.2022 Минеральным удобрениям продлили квотирование
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    30.05.2022 Экспорт риса под запретом
    30.05.2022 Железнодорожные тарифы повышают
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти