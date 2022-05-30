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Контейнерный сервис из Вьетнама в Россию по жд
30.05.2022

Контейнерный сервис из Вьетнама в Россию по жд

    • ПАО «ТрансКонтейнер» запустил публичный регулярный сервис для перевозки товаров народного потребления из Вьетнама в Россию через пограничный переход Забайкальск, сообщили SeaNews в компании.

    Время следования по сухопутному маршруту из Ханоя в Московскую область (станция Электроугли) протяженностью более 10 тыс. км составляет порядка 35 дней. В рамках сервиса «ТрансКонтейнер» предоставляет собственное оборудование, а также организовывает перевозку по территории Вьетнама, Китая и России.

    «Это первый прямой железнодорожный сервис «ТрансКонтейнера» из Вьетнама в Москву, он ориентирован на перевозку чая, кофе и одежды для дальнейшей реализации в торговых сетях», – отметил директор по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» Никита Пушкарёв.

    В дополнение к сервису «ТрансКонтейнер» готов обеспечить во Вьетнаме хранение грузов на складах, затарку в контейнеры, а также таможенное оформление и международное страхование, добавили в компании.

    Фото: «ТрансКонтейнер»


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