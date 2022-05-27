Погрузка главного двигателя на траулер «Капитан Тузов»

На «Северной верфи» в Петербурге выполнили погрузку главного двигателя в машинное отделение траулера-процессора «Капитан Тузов» проекта 170701. Это пятый траулер, строящийся по заказу холдинга НОРЕБО для работы в Северной Атлантике.

Двигатель весом почти 70 тонн переместили на заказ с помощью двух кранов и установили на подготовленные фундаменты. Окончательный монтаж механизма будет выполнен после спуска судна на воду. Данный тип двигателя отличается повышенной мощностью и энергоэффективностью, он позволяет вести лов рыбы на значительных глубинах, отмечают на верфи. Днем ранее на судно редуктор погрузили, а в ближайшее время должна быть выполнена погрузка понимотора, валогенератора и оборудования холодильной установки.

В апреле у был полностью сформирован корпус судна, сейчас идет сварка секций надстройки.

Видео: Судостроительный завод Северная верфь