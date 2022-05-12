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импорт экспорт
12.05.2022

Прогноз ЦБ по импорту и экспорту на 2022 год


    • Банк России в ежеквартальном материале о денежно-кредитной политике опубликовал прогноз импорта и экспорта на 2022 год.

    По мнению аналитиков банка, внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В этих условиях падение импорта в Россию по итогам 2022 года может составить от 32,5% до 36,5%, в то же время экспорт из России сократится на 17% – 21%.

    В 2023 году импорт может снизиться на 2,5%, либо увеличиться на 1,5%. В 2024 году прогнозируется рост импорта на 2-4%.

    Экспорт в 2023 году по прогнозу специалистов ЦБ снизится на 4-8%, а в 2024 году либо уменьшится на 1%, либо увеличится на ту же величину.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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