Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2022

На прошедшей неделе ставки из Китая на порты Северной Европы опустились. В то же время ставки на американском направлении заметно выросли.

Так, ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 1,4%, ставки на порты Средиземноморья, напротив, выросли – на 0,4%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 7,7%, на порты восточного побережья США – на 9,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились на 3,1% по сравнению с 19 неделей.

Ставки на Австралию и Новую Зеландию на 20 неделе года выросли на 2,9%. Ставки на порты Южной Америки увеличились на 0,6%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию снизились на 0,4%. Ставки на Южную Корею потеряли 1,2% к уровню 19 недели.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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