Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2022
23.05.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2022

    • На прошедшей неделе ставки из Китая на порты Северной Европы опустились. В то же время ставки на американском направлении заметно выросли.

    Так, ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 1,4%, ставки на порты Средиземноморья, напротив, выросли – на 0,4%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 7,7%, на порты восточного побережья США – на 9,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились на 3,1% по сравнению с 19 неделей.

    Ставки на Австралию и Новую Зеландию на 20 неделе года выросли на 2,9%. Ставки на порты Южной Америки увеличились на 0,6%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию снизились на 0,4%. Ставки на Южную Корею потеряли 1,2% к уровню 19 недели.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.05.2022
    Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2022: существенно снизились перевозки воздушным транспортом
    Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первых трех месяцев 2022 года составил порядка […]
    2022ГрузооборотРоссияТранспортный сектор
    0
    24.02.2022
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе 2022 года
    В январе 2022 года грузооборот всех морских портов России увеличился на 9,4% по сравнению с январем 2021 года и составил 69,4 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    20.05.2022
    700 поездов Китай – Европа из провинции Цзянсу
    По итогам января-апреля 2022 текущего года провинция восточно-китайская провинция Цзянсу приняла и отправила 705 […]
    2022Китай - Европаконтейнерные поезда
    0
    11.05.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2022
    Ставки на основных трейдах продолжали снижаться
    2022Фрахтовые ставки
    0
    10.03.2022
    Грузооборот Сайменского канала, январь 2022: объем перевозок сократился на 59,3%
    Объем перевозок через Сайменский канал по итогам первого месяца 2022 года составил 25,8 тыс. […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотСайменский канал
    0
    12.05.2022
    Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2022: динамика положительная
    В апреле снижение почти по всем грузам в контейнерах, кроме лесных, удобрений, зерна и продуктов перемола.
    2022КонтейнерыРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.05.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-апреле 2022 года
    23.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2022
    20.05.2022 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2022
    20.05.2022 В Калининграде появился собственный транспортный оператор
    19.05.2022 Контейнерооборот Южной Кореи, Q1 2022
    19.05.2022 Задержки контейнеровозов на трейде Азия – Северная Европа на рекордном уровне
    Госрегулирование Показать всё
    20.05.2022 3 млрд рублей на поддержку авиагрузоперевозок
    18.05.2022 Квотирование на вывоз минеральных удобрений продлят
    17.05.2022 Правительство обнулило ввозные пошлины на технологичное оборудование
    16.05.2022 Вывоз металла из России разрешен по разовым лицензиям
    13.05.2022 Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти