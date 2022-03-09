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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2022
09.03.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2022


    • На прошедшей неделе снижение ставок на трейде Азия – Европа продолжилось. На средиземноморском направлении ставки выросли.

    На 9 неделе года ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 1,1%, ставки на порты Средиземноморья, напротив, поднялись – на 2,2%.

    Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 0,5%, в то же время ставки на порты восточного побережья увеличились – на 0,4%.

    Ставки из Китая на Персидский залив упали на прошлой неделе на 3,8%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию опустились на 4%. Ставки на Южную Америку также показали снижение – минус 5,3%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии снизились на 3,2%, ставки на Южную Корею – на 1,8%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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