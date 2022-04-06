Умный склад для глубоководной добычи на Хайнане

30 марта в китайской провинции Хайнань был введен в эксплуатацию первый умный складской центр снабжения глубоководной добычи нефти и газа, сообщает CCTV+ со ссылкой на Китайскую национальную шельфовую нефтяную корпорацию (CNOOC).

Склад занимает площадь почти 7 тыс. кв. м в порту Мацунь. Оборудование и расходные материалы для бурения и добычи нефти и газа хранятся в контейнерах для ускорения погрузки и доставки их на добывающие платформы.

Центр оснащен беспилотной складской техникой и специальным оборудованием, позволяющим сотрудникам в режиме реального времени отслеживать количество и движение хранящихся на складе материалов и оборудования и динамически анализировать потребности, предоставляя информацию для распределения и закупок.

Видео: CCTV+